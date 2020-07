Ambev abre estágio exclusivo para negros e vai pagar curso de inglês

O programa de estágio da Ambev, Representa, voltado para estudantes negros está com inscrições abertas para as 80 vagas disponíveis. As oportunidades são para diversas cidades do Brasil, nas áreas de vendas, nas cervejarias e no centro de serviços compartilhados (CSC), inclusive em Manaus, Amazonas.

Os estudantes negros de todas as faculdades e cursos de bacharelado ou de licenciatura podem se candidatar. Não há exigência de experiência profissional prévia nem de conhecimento de inglês. Os aprovados terão programa de mentoria com executivos da Ambev e também curso de inglês pago pela Ambev.

Além da bolsa auxílio, a empresa oferece salário extra no primeiro mês de trabalho, vale refeição ou alimentação e vale transporte. As inscrições poderão ser feitas até o dia 14 de agosto pelo link .

O objetivo do programa é ampliar a representatividade de pessoas negras nos processos seletivos e nas contratações feitas pela empresa.

O processo seletivo será on-line e realizado em três etapas, sendo a primeira o período de inscrições no site da Ambev. Na segunda etapa, os candidatos passarão para a etapa on-line, que envolve teste de lógica e mapeamento de competências. As entrevistas finais ocorrem na sequência, também on-line. As datas de início do estágio variam de cidade para cidade, segundo a Ambev.



Além desse programa restrito a negros, a companhia também tem o programa de estágio regular, que deve abrir inscrições ainda este ano e aceita inscrições universitários de todos os perfis.

*Com informações do você SA

Leia Mais

Mec libera estágio e aula on-line até fim de 2020