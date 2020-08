Facebook oferece oportunidades de estágio com início em home office

Além da bolsa-auxílio, os estagiários recebem benefícios como auxílio-moradia, seguro de vida, auxílio para atividades de bem-estar e curso de inglês online gratuito | Foto: Reprodução

O Facebook abriu nesta sexta-feira, 21, as inscrições do seu programa de estágio 2021. A empresa procura por estudantes de qualquer curso universitário em todo o Brasil. Para se inscrever, é necessário ter formação prevista entre dezembro de 2021 a julho de 2022 e inglês a partir do intermediário.



Com a definição do Facebook de manter a política de home office até meados julho de 2021, os estagiários contratados começarão a trabalhar de casa.

De acordo com o líder de University Recruiting para América Latina, Jun Almeida, o Facebook procura por candidatos diversos que contribuam com a missão de criar comunidades e aproximar o mundo das redes sociais.

“Queremos oferecer oportunidades para que os estudantes encontrem no Facebook uma chance de se desenvolver como profissionais, assim como gerar impacto através ideias e projetos construídos por eles”, afirma.

O programa

Desde 2016, o programa de estágio no Brasil se tornou uma porta de entrada para trilhar uma carreira no Facebook. Mais da metade dos estagiários foram contratados depois de concluírem o programa.

Os selecionados também terão suporte para o seu desenvolvimento, com treinamentos, mentoria, eventos sociais e participarão de sessões de perguntas e respostas com executivos da empresa.

Áreas de trabalho

Os estagiários são direcionados para áreas de acordo com seus interesses e aptidões, como Gestão de Contas de Anunciantes, Programa de Atendimento e Operações, Parcerias de Mídia, Parcerias com Comunidades, Comunicação, Políticas Públicas, Engenharia de Soluções, Engenharia de Suporte e Workplace.

Benefícios

Além da bolsa-auxílio, os estagiários recebem benefícios como auxílio-moradia, seguro de vida, auxílio para atividades de bem-estar e curso de inglês online gratuito. Quem mora ou estuda a mais de 80 km do escritório de São Paulo recebe também um auxílio para realocação.

Saiba mais informações sobre o processo e como se inscrever pelo site até o dia 10 de setembro.

