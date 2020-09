Up no currículo: Google lança mentorias gratuitas focadas em carreira

As inscrições já estão abertas e os interessados poderão participar de mentorias com especialistas | Foto: Internet

Manaus - Para ajudar as pessoas que estão em busca de novas colocações no mercado de trabalho ou que estão programando abrir um pequeno negócio, o Google está ampliando o programa Mentoria Cresça com o Google.

As inscrições já estão abertas e os interessados poderão participar de mentorias com especialistas em diversas áreas de Recursos Humanos. São apresentações que vão englobar temas como preparação para entrevistas, como melhorar o currículo e o perfil no LinkedIn, além de dicas para quem quer começar a carreira em tecnologia e trabalho remoto. As mentorias vão acontecer até o fim de novembro.

Não somente conteúdo sobre carreira, mas o programa também está ampliando as já realizadas mentorias de negócios, para quem tem ou quer abrir um pequeno negócio, em áreas como Inteligência Emocional, Marketing, Vendas, Jurídico e Finanças. Desde maio, Google e Rede Mulher Empreendedora (RME) oferecem mentorias on-line e gratuitas para pequenas empresas brasileiras, com orientações individuais e coletivas sobre as principais áreas da rotina de uma empresa que foram impactadas pela pandemia de Covid-19.

Mentorias

Nesta fase do programa, serão doze novas mentorias, que ocorrem entre 29 de setembro e 24 de novembro de 2020. As inscrições estão abertas pelo site:

https://eventsonair.withgoogle.com/events/mentoria-google

É necessário ter uma Conta Google e o usuário poderá participar de quantas sessões quiser. No momento da inscrição, basta sinalizar quais são os temas de interesse: negócios, carreira ou ambos. O participante será notificado por e-mail um dia antes de cada sessão. Veja no final do texto o passo a passo.



A iniciativa do programa Cresça com o Google tem o objetivo de treinar em 3 meses cerca de 15 mil pessoas, entre quem está procurando emprego e donos de pequenos e médios negócios. Além das mentorias, os inscritos terão a oportunidade de tirar dúvidas e receber orientação on-line de profissionais sobre os temas abordados.

Confira mais informações sobre cada tema

Mentoria de Carreira - serão 4 sessões de Mentoria Online sobre dicas de carreira e currículo com conteúdos desenvolvidos especialmente para o usuário que quer ingressar no mercado de trabalho, desenvolver suas habilidades ou mudar de carreira. As sessões acontecerão sempre às quartas-feiras entre os dias 10/7 e 28/10, a partir das 18h.

Mentoria de negócio - serão 8 Mentorias Online em parceria com a Rede Mulher Empreendedora, que ministrará conteúdo de áreas como Inteligência Emocional, Inovação, Marketing Digital, Vendas, Jurídico, Negócios e Vendas. As sessões acontecerão sempre às terças-feiras, entre 29/09 e 24/11, às 18 horas.

O Cresça com o Google tem como objetivo oferecer conteúdos e ferramentas para o aprimoramento de habilidades, carreiras e negócios. Desde de 2017, o projeto já capacitou mais de 100 mil pessoas presencialmente.

"A pandemia da Covid-19 forçou as pessoas a procurarem novas fontes de renda. A Mentoria Cresça com o Google vem ajudar com ideias e soluções para os brasileiros que estão em busca de uma nova carreira ou emprego", afirma Valdir Leme, head de marketing do Google Brasil.



Passo a passo para se inscrever

• Acesse g.co/MentoriaGoogle;

• Preencha o formulário de inscrição com seus dados pessoais, dados do seu negócio/carreira e escolha o tema da mentoria que gostaria de participar;

• Você será notificado por e-mail um dia antes de cada sessão, já com o link de acesso à mentoria.

Com informações da assessoria

Leia mais

Santander abre inscrições para 1,5 mil bolsas no exterior