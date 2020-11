Faculdade lança plataforma gratuita de orientação profissional

Para participar do POP, o candidato precisa acessar o site e responder dez perguntas realizadas pela assistente virtual | Foto: Divulgação

Manaus – Com o objetivo de auxiliar jovens que estão buscando escolher um curso de graduação, a UniNorte – Centro Universitário do Norte lançou o Pop-Pesquisa de Orientação Profissional, a plataforma funciona de forma gratuita, com a assistente virtual Sofia, com o objetivo de compreender a personalidade do candidato.

Pensando em auxiliar os jovens que estão no dilema da escolha do curso e da futura profissão, a UniNorte - Centro Universitário do Norte, mantida pelo grupo Ser Educacional, lança o POP – Pesquisa de Orientação Profissional. A plataforma gratuita funciona com o auxílio da Sofia, assistente virtual baseada em inteligência artificial da Instituição, com o objetivo de compreender a personalidade do candidato.

Para Simone Bérgamo, diretora acadêmica do Ser Educacional, a opção pelo trabalho ideal é um dos motivos de maior tensão entre os estudantes. “Todos os anos, nossos estudantes ingressam cada vez mais cedo no ensino superior. Realizar a escolha da carreira é cada vez mais difícil para esses jovens. Mas, antes de qualquer coisa, é preciso ter em mente que não existe uma resposta mágica para essa pergunta. Quando a escolha combina com sua personalidade, a probabilidade de ser feliz na área escolhida é muito maior”, explica Simone.

Para participar do POP, o candidato precisa acessar o site e responder dez perguntas realizadas pela assistente virtual, Sofia, com o objetivo de compreender a personalidade do respondente. A análise das escolhas é feita em poucos segundos, revelando qual ou quais carreiras são as mais compatíveis. “É importante que os estudantes tenham o máximo de suporte nessa escolha, para que possam ingressar no ensino superior e concluir seus cursos com o máximo de satisfação possível. E nós queremos ajudá-los nisso”, finaliza Bérgamo.

O serviço é gratuito e para utilizar o POP basta acessar o endereço pop.uninorte.com.br.

*Com informações da assessoria

Leia Mais:

Novembro Azul: shopping Ponta Negra realiza ações sobre prevenção

Exposição de Wesley Andrade homenageia profissionais da saúde