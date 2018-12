Parintins lança edital de Processo Seletivo com 850 vagas

Parintins - A Prefeitura de Parintins lançou na tarde desta quarta-feira (19) o edital do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Educação. Ao todo serão disponibilizadas 850 vagas para os níveis fundamental, médio e superior. O lançamento do edital foi destacado pelo prefeito em exercício Tony Medeiros.

Tony justificou a ausência do prefeito Bi Garcia que está em Manaus em reuniões na Sefaz e na Caixa Econômica viabilizando investimentos para o município.

"Após as contratações do processo seletivo e com o início do ano letivo estaremos montando a comissão para fazer o concurso público tão esperado pela população de Parintins", enfatizou Tony Medeiros.

A divulgação do edital completo com todas as informações estará no Diário Oficial dos Municípios, edição do dia 21 de dezembro.

