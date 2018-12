Publicado edital para concurso público para professores da Ufam

| Foto:

Manaus - A Fundação Universidade do Amazonas torna pública a abertura de concurso público destinado ao provimento de 87 vagas na carreira do magistério superior para diversas áreas de conhecimento, a serem exercidos no âmbito da Universidade Federal do Amazonas (capital e interior), resultantes de vagas decorrentes de exonerações, aposentadorias, falecimentos e vacâncias do Quadro Permanente de Pessoal Docente desta Instituição Federal de Ensino.



O período de inscrições será a partir das 10h do dia 14 de janeiro de 2019 até as 17h do dia 1º de fevereiro de 2019, na página da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progesp).

O valor da inscrição varia de R$ 90,00 a R$ 180,00, dependendo dos requisitos da área a qual o candidato pretenda concorrer.

A isenção do pagamento do valor da inscrição poderá se solicitada nos termos estabelecidos no item 5 do edital de abertura nº 97/2018, a partir das 10h do dia 7 de janeiro de 2019 até as 17h do dia 8 de janeiro de 2019.

Os candidatos poderão inscrever-se para qualquer área, independentemente das reservas legais de que trata o item 6 do edital. Dúvidas sobre os requisitos exigidos ou temas para estudo devem ser esclarecidos diretamente com as unidades acadêmicas. Os candidatos devem entrar em contato com as unidades via e-mail e telefone, disponíveis na página do concurso.

O edital completo e seus anexos estão disponíveis no Diário Oficial da União (DOU) e no site da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas: clique aqui e confira: https://goo.gl/xECdLv