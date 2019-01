Esta quarta é o último dia para matrículas de aprovados no Cetam

Os documentos exigidos em edital começaram a ser recebidos na última segunda-feira (7), das 8h às 12h e das 14h às 17h | Foto: Divulgação

Manaus - Nesta quarta-feira (9) será o último dia de matrícula dos aprovados no “Segundo Processo Seletivo/2018 para cursos técnicos e especializações técnicas” do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

Eles devem entregar a documentação solicitada nas unidades do Cetam onde irão estudar. Os documentos exigidos em edital começaram a ser recebidos na última segunda-feira (7), das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Os aprovados de 55 municípios amazonenses farão a matrícula somente no período de 18 a 20 de fevereiro devido à necessidade de reorganização da estrutura administrativa do novo governo.

As aulas começarão dia 25 de março para todos os selecionados da capital e do interior. “Obedeceremos o que consta no edital do processo seletivo, sem prejuízo a nenhum candidato”, reforçou a diretora-presidente do Cetam, professora Joésia Pacheco.

Documentos

A titular do Cetam explicou que os documentos necessários para a matrícula em cursos técnicos são:

Original e cópia da carteira de identidade;

CPF;

Título de eleitor;

Certificado militar;

Comprovantes de residência e de conclusão do ensino médio ou equivalente, acompanhado do histórico escolar e duas fotos 3x4.

Os mesmos documentos solicitados valem para os aprovados em cursos de especializações técnicas. Mas esses terão que também levar o comprovante de conclusão de curso técnico, de acordo com a área de estudo pretendida (ver edital no site: www.concursoscopec.com.br )

Unidades

As unidades de ensino do Cetam em Manaus são:

Escola de Formação Profissional Enfermeira Francisca Saavedra (avenida Desembargador Felismino Soares, s/nº, Colônia Oliveira Machado);

Escola de Educação Profissional Padre Estélio Dalison (rua Brasília, s/nº, São Jorge); e Instituto Benjamin Constant (rua Ramos Ferreira, 991, Centro).

Processo seletivo

As provas objetivas do processo seletivo aconteceram dia 25 de novembro do ano passado. Foram aprovados 940 candidatos na capital e 3.988 no interior.

Eles disputaram vagas em 34 cursos técnicos e 9 especializações técnicas em 55 municípios, e vagas em 19 cursos técnicos e 9 especializações técnicas em Manaus.

Mais informações: Assessoria de Comunicação do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam): Carla Yael (2126-7488 e 99372-7222 e 98121-4008).

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cetam anuncia adiamento de matrículas no interior do Amazonas

Cetam convoca 110 aprovados em concurso público