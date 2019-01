8.500 inscrições são registradas em seleção para escolas de Parintins

Manaus - A Secretaria Municipal de Educação de Parintins registrou um número recorde de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) por meio do Edital no 002/2018, divulgado no dia 18 de dezembro pelo prefeito em exercício Tony Medeiros.

Até o término das inscrições na terça (8), na Escola Municipal Charles Garcia, 8.500 candidatos entregaram documentos para concorrer a uma das 850, sendo 367 para zona urbana e 487 para zona rural em diversas áreas dos níveis fundamental, médio e superior.

O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de vagas nas seguintes funções: Professor de Educação Infantil (41); Professor de Ensino Fundamental - 1º ao 5º Ano (109), Indigenista Bilingue (13); Professor de Ensino Fundamental - 6º ao 9º ano nas áreas de: Língua Portuguesa (34), Indigenista Bilingue - Língua Portuguesa (4), Língua Inglesa (10), Matemática (35) Indigenista Bilingue - Matemática (4), Ciências Naturais (11), Geografia (12), História (13) e Educação Física (10); Professor de Atendimento Educacional Especializado - Espectro Autista (19) e Sala de Recursos (8); Inspetor de Alunos - Educação Infantil (17); Monitor de Alunos com Deficiência AEE - Educação Infantil e Ensino Fundamental (73); Monitor de Alunos com Deficiência - Educação Infantil e Ensino Fundamental (2); Instrutor de Aprendizagem em Informática (13); Assistente Técnico Administrativo (33); Inspetor de Alunos (14); Inspetor de Alunos - Educação Infantil Indígena (1); Marinheiro Fluvial de Convés (1); Motorista B (2); Motorista D (3); Auxiliar de Serviços Gerais (130); Cozinheiro (95); Vigia (131); Auxiliar de Serviços Gerais - Área Indígena (4); Cozinheiro - Área Indígena (6); Vigia - Área Indígena (2).

O secretário de Educação, João Costa, pede aos candidatos que se inscreveram, para ficarem atentos e acompanharem as próximas etapas do processo seletivo simplificado estabelecidas no edital.

“Após o recebimento dos documentos começaremos os processos de análise para saber se todos os candidatos cumpriram os critérios do edital para a inscrição. E, até o final da tarde nesta terça-feira (9) estaremos divulgando a relação das inscrições deferidas, por isso pedimos aos candidatos para acompanharem todo o processo para não ficarem de fora da seleção.

Vale lembrar que por determinação do prefeito Bi Garcia e do vice Tony Medeiros, a Secretaria de Educação está trabalhando de acordo com as leis vigentes para a contração de profissionais que atuarão nas escolas da rede municipal de educação”, destacou.

De acordo com o edital, a seleção será feita por meio de análise de Curriculum Vitae, onde serão analisados e pontuados os documentos comprobatórios entregues pelo candidato.

Os servidores contratados cumprirão carga horária de 20h a 40h semanais e receberão salários variam entre R$ 954,00 e R$ 2.455,35 conforme o cargo. O contrato tem validade de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

*Com informações da assessoria

