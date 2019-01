Sesc AM disponibiliza vagas de estágio para Manaus e interior do AM

É obrigatório apresentar no ato da entrevista o histórico do curso superior devidamente atualizado | Foto: Divulgação

Manaus - O Programa de Estágio Sesc 2019 está com inscrições abertas até o dia 11 de janeiro. Para participar do processo, os interessados precisam estar na metade do curso e frequentando alguma instituição conveniada ao Sesc, como a Ufam, Uea, Ciesa, Unip, Ifam, Ulbra, Fametro, Uninilton Lins, Uninorte, Esbam, Faculdade Dom Bosco, Unilasalle, Iaes, Faculdade Martha Falcão, Fucapi, Uniderp e Unicel (Faculdade Estácio).

Os interessados devem enviar os currículos para bolsa.estagio@sesc-am.com.br. Deve constar obrigatoriamente no currículo o nome da instituição de Ensino Superior, o curso, turno, período a cursar no 1º semestre de 2019, coeficiente de rendimento escolar e ano de formatura.

É obrigatório apresentar no ato da entrevista o histórico do curso superior devidamente atualizado.

As vagas na capital são para os cursos de: administração, biblioteconomia, biologia, dança, direito, educação física, enfermagem, letras (português e inglês), música, odontologia, pedagogia, química, teatro e engenharia civil.

Nos municípios de Maués, Tefé e Presidente Figueiredo existem vagas para pedagogia. Já em Presidente Figueiredo, Itacoatiara e Parintins as vagas são para estudantes de educação física.

Carga Horária: 20 horas semanais

Disponibilidade de Horário: conforme a necessidade da instituição e compatibilidade de horário do curso.

Principais Benefícios:

Bolsa-auxílio no valor de R$ 656

Auxílio-Transporte no valor de R$ 140

Recesso remunerado– Cartão Sesc

Duração: O prazo máximo da realização do estágio é de dez meses e o mínimo é de três meses. Há possibilidade de renovação por um período de mais dez meses.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 3649-3750.

