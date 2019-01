Participou do concurso da Adaf? Confira se você é um dos aprovados

ADAF-AM | Foto: Divulgação

Manaus - A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), órgão vinculado à Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), divulgou na manhã desta sexta-feira (11) o resultado preliminar da prova objetiva do concurso público realizado em 2018.

Os salários para as vagas do concurso, de nível superior variaram entre R$ 5.632,23 e R$ 6.570,95; para ensino médio e técnico R$ 3.379,35 e R$ 3.942,54; e ensino fundamental R$ 2.297,95 e R$ 2.202, 20.

Confira o resultado preliminar das provas objetivas:

Para mais informações acessar o site oficial do órgão: http://www.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=209

