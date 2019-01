Carreira profissional: veja os concursos mais aguardados em 2019 no AM

2019 promete ser o ano dos concursos | Foto: Reprodução internet

Manaus - Passar em concurso público é o desejo de muitas pessoas para conquistar estabilidade financeira e segurança no mercado de trabalho cada vez mais competitivo. Segundo o professor Fábio Silva, do curso preparatório "Sou Concurseiro e Vou Passar", 2019 é um ano promissor nessa área.



"Grandes concursos, que estavam parados por causa da crise, têm previsão de sair agora. Dois já foram anunciados", diz Fábio, referindo-se aos concursos dos tribunais de Justiça (TJAM) e de Contas (TCE-AM) do Amazonas. Além desses, estão previstos os das polícias Civil e Militar e também para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (CBMAM).

Segundo ele, também estão sendo aguardados os concursos de nível municipal, como o da Secretaria Municipal de Finanças (Semef), o da Secretaria de Direitos Humanos (Semmasdh) e para a Guarda Municipal. A nível federal, haverá vagas para o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e a Receita Federal.

Fábio Silva aconselha que estudem com antecendência antes mesmo do edital sair | Foto: Divulgação

Estudar com antecedência é o grande segredo



Para quem deseja iniciar os estudos, o professor indica que a pessoa tenha foco e escolha a área que se deseja trabalhar, seja ela de tribunais ou de polícia. "Uma pessoa que estuda, para tudo na verdade, não consegue estudar para nenhum", adverte o professor.



O educador, que atualmente trabalha como delegado da Polícia Civil e já foi analista do TJAM, aconselha a estudarem com antecedência. "Passa em concurso público quem já está estudando agora, antes mesmo da publicação do edital", analisa ele.

É o que a contadora Risoneide Santos, de 44 anos, já faz há algum tempo. Ela iniciou os estudos para concurso público em 2014 e teve que parar. Em 2016 retomou a rotina e agora colhe os frutos de tanta dedicação. "Esse ano já começou com notícias boas. Passei na Seduc e a nomeação deve sair em Diário Oficial, mas continuo estudando", conta ela, que ainda se prepara para prestar a prova do IDAM [Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas].

Concurseira dedica-se aos estudos durante oito horas por dia | Foto: Arquivo Pessoal

Risoneide explica que começou a estudar para concursos, para buscar a estabilidade financeira e profissional. Por dia, ela passa oito horas estudando e desenvolveu métodos de estudo para aproveitar melhor o conteúdo. "Passo a metade do tempo estudando por vídeos aulas e a outra metade, com resoluções de questões", destaca ela, que também pretende fazer a prova do TJAM, um dos mais esperados do ano.



A seguir, montamos uma lista com os concursos mais aguardados para 2019:

Municipal

Em nota, a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad) informou que atua com as previsões dos certames para a Fundação Doutor Thomas e das secretarias municipais de Saúde (Semsa), de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef). A pasta também estuda a realização de concursos para outros órgãos.



Estadual

As inscrições foram prorrogadas até dia 30 de janeiro | Foto: Divulgação

IDAM - As inscrições foram prorrogadas até dia 30 de janeiro. São 227 vagas com salário inicial de R$ 6,5 mil. As oportunidades são para o nível fundamental, médio e superior.



O governador Wilson Lima anunciou que alguns concursos previstos deverão ser reavaliados por causa dos rombos nos cofres públicos deixados pela administração superior.

IFAM - A banca será o Idecan e o edital pode sair a qualquer momento. As oportunidades são para níveis médio e superior para preenchimento de 115 vagas;

TJ/AM - Edital previsto para o primeiro trimestre. Oportunidades com mais de 200 vagas para os níveis fundamental, médio e superior;

PC/AM - Edital previsto para o primeiro semestre. Oportunidades para preenchimento de mais de 400 vagas nos níveis fundamental, médio e superior;

PM/AM - Edital previsto para o primeiro semestre. Oportunidades níveis médio e superior. O especulado é que sejam ofertadas mais de 600 vagas para a corporação;

Corpo de Bombeiros/AM - Edital previsto para o primeiro semestre de 2019. Provavelmente, serão ofertadas 224 vagas com oportunidades para níveis médio e superior;

TCE/AM - Edital previsto para o primeiro semestre. As oportunidades são para o nível superior e devem ser abertas 200 vagas.

Federal

Preparar-se com antecedência é sucesso, principalmente nos concursos federais | Foto: Divulgação

Concursos militares da Marinha, Exército e Aeronáutica: oportunidades para níveis médio e superior com ofertas de diversas vagas dependendo do cargo a ser preenchido.



Os concursos a nível federal ainda são mais especulações do que certo, porém os blogs especializados contam com pelo menos três a serem realizados no próximo ano por causa do déficit dos servidores.

Receita Federal - Edital previsto para 2019. Oportunidades somente para nível superior;



Suframa - Edital previsto para 2019. Oportunidades para níveis médio e superior;

INSS - Edital previsto para 2019. Oportunidades para níveis médio e superior.

