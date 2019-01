Veja relação de concursos abertos em todo País

| Foto: divulgação

Nesta segunda-feira vários concursos abertos pelo País. Os certames contam com 18.870 vagas em empregos de todos os níveis de escolaridade. Somente na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Goiás (Seduce-GO) são 17.634 novas vagas em diversos cargos temporários com lotação em várias cidades do estado. No Tribunal de Justiça do Acre - TJAC os salários chegam a R$ 30.404,41 para magistrados.



Das 30 novas seleções, oito estão no estado de Minas Gerais nas Prefeituras de Abaeté, Jacuí, Joanésia, Rochedo de Minas, Alvorada de Minas e na Câmara de Santa Cruz de Minas.



A Aeronáutica vai abrir 183 vagas para Sargentos com ingresso no curso de formação de 2020. A carreira exige ensino médio e tem soldo de R$ 3.825,00.

As demais oportunidades estão distribuídas ainda entre os estados do Amazonas, Alagoas, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Confira as oportunidades:

Seduce-GO

Vagas: 17.634

Nível: Todos

Salários: entre R$ 876,65 e R$ 4.726,85

Prova: O processo seletivo será composto de Análise Curricular

Inscrições: até 31 de janeiro de 2019 em www.escoladegoverno.go.gov.br

Aeronáutica - Sargentos

Vagas: 183

Nível: Médio e Técnico

Salário: R$ 3.825,00

Prova: 28 de abril de 2019

Inscrições: até 12 de fevereiro de 2019 em http://ingresso.eear.aer.mil.br

UFAC - Técnicos Administrativos

Vagas: 12

Nível: Médio, Técnico e Superior

Salário: Entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66

Prova: 31 de março de 2019

Inscrições: até 15 de fevereiro de 2019 em www.ufac.br/editais

UFMA - Técnicos Administrativos

Vagas: 15

Nível: Médio, Técnico e Superior

Salário: Entre R$ 2.446,96 e R$ 4.180,66

Prova: 24 de março de 2019

Inscrições: até 08 de fevereiro de 2019

Transerp de Ribeirão Preto-SP

Vagas: 30

Nível: Todos

Salário: Entre R$ 1.982,17 e R$ 6.048,02

Prova: 07 de abril de 2019

Inscrições até: 15 de fevereiro de 2019

Prefeitura de Tangará da Serra-MT

Vagas: 211

Nível: Todos

Salários: até R$ 13.461,38

Prova: 24 de março de 2019

Inscrições até: 14 de fevereiro de 2019

UFAM - Professor

Vagas: 87

Nível: Superior

Salário: Entre R$ 2.236,31 e R$ 9.600,92

Prova: 08 de março de 2019

Inscrições até: 01 de fevereiro de 2019

Prefeitura de Aracati-CE

Vagas: 90

Nível: Todos

Salário: Entre R$ 954,00 e R$ 2.676,32

Prova: 24 de março de 2019

Inscrições até: 17 de fevereiro de 2019

IFAL - Professor

Vagas: 12

Nível: Graduação/licenciatura na área de atuação

Salário: Entre R$ 4.463,93 e R$ 9.600,92

Prova: 10 de fevereiro de 2019

Inscrições até: 31 de janeiro de 2019

Prefeitura de Abaeté-MG

Vagas: 145

Nível: Todos

Salário: Entre R$ 960,00 e R$ 2.130,06

Prova: 24 de março de 2019

Inscrições até: 15 de fevereiro de 2019

TJ-AC Juiz Substituto

Vagas: 15

Nível: Superior

Salário: R$ 30.404,41

Prova: 07 de abril de 2019

Inscrições até: 13 de fevereiro de 2019

Prefeitura de Jacuí-MG

Vagas: 28

Nível: Todos

Salário: Entre R$ 995,20 e R$ 1.841,70

Prova: 17 de março de 2019

Inscrições até: 13 de fevereiro de 2019

Prefeitura de Joanésia-MG

Vagas: 47

Nível: Médio e Superior

Salário: Entre R$ 1.014,00 e R$ 10.900,00

Prova: 24 de fevereiro de 2019

Inscrições até: 31 de janeiro de 2019

Prefeitura de Ipixuna do Pará

Vagas: 86

Nível: Médio

Salário: R$ 1.014,00

Prova: 10 de fevereiro de 2019

Inscrições até: 16 de janeiro de 2019

Câmara de Acreúna-GO

Vagas: 4

Nível: Fundamental e médio

Salário: Entre R$ 1.302,10 e R$ 1.849,20

Prova: 07 de abril de 2019

Inscrições até: 08 de fevereiro de 2019

Câmara de Santa Rita do Araguaia-GO

Vagas: 2

Nível: Superior

Salário: R$ 2.797,47

Prova: 24 de março de 2019

Inscrições até: 14 de fevereiro de 2019

Câmara de Santa Cruz de Minas-MG

Vagas: 2

Nível: Médio e superior

Salário: R$ 954,00 e R$ 1.200,00

Prova: 17 de março de 2019

Inscrições até: 13 de fevereiro de 2019

Prefeitura de Boa Ventura de São Roque-PR - Professor

Vagas: 40

Nível: Superior

Salário: R$ 1.227,66

Prova: A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de títulos e contagem de tempo de experiência docente.

Inscrições até: 20 de janeiro de 2019

IF Goiano - Professores no Campus de Iporá

Vagas: 4

Nível: Superior

Prova: A seleção dos candidatos será feita por meio de prova de desempenho e prova de títulos.

Inscrições até: 21 de janeiro de 2019

Prefeitura de Rochedo de Minas-MG

Vagas: 12

Nível: Todos

Salário: Entre R$ 998,00 e R$ 2.079,83

Prova: 26 de janeiro de 2019

Inscrições até: 15 de janeiro de 2019

Prefeitura de Jacuí-MG: Agente Comunitário de Saúde

Vagas: 4

Nível: Médio

Salário: R$ 1.303,96

Prova: 17 de março de 2019

Inscrições até: 13 de fevereiro de 2019

Prefeitura de Caçu-GO

Vagas: 23

Nível: Todos

Salário: entre R$ 1.200,00 e R$ 3.000,00

Prova: Este processo seletivo será de avaliação curricular

Inscrições até: 18 de janeiro de 2019

Prefeitura de Alvorada de Minas-MG

Vagas: 38

Nível: Todos

Salário: Entre R$ 954,00 e R$ 3.434,40

Prova: 26 de janeiro de 2019

Inscrições até: 26 de janeiro de 2019

Prefeitura de Morungaba-SP: Professor

Vagas: CR

Nível: Médio/magistério e superior

Salário: Entre R$ 1.702,26 e R$ 1.848,71

Prova: 10 de fevereiro de 2019

Inscrições até: 25 de janeiro de 2019

UFSJ/MG - Professor Auxiliar

Vagas: 2

Nível: Superior (medicina)

Salário: R$ 3.576,28

Prova: 14 de fevereiro de 2019

Inscrições até: 31 de janeiro de 2019

CEFET-RJ - Professor

Vagas: 22

Nível: Superior (+ mestrado ou doutorado)

Salário: Até R$ 9.600,92

Prova: 22 de março de 2019

Inscrições até: 22 de fevereiro de 2019

UFGD-MS - Professor

Vagas: 9

Nível: Superior (+ mestrado ou doutorado)

Salário: Entre R$ 2.236,30 a R$ 5.742,14

Prova: 29 e 30 de janeiro de 2019

Inscrições até: 17 de janeiro de 2019

