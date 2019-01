Americanas abre mais de 100 vagas para estágio com oportunidade no AM

Lojas Americanas | Foto: Divulgação

A Loja Americanas está com inscrições abertas para programa de estágio. Ao todo, são 150 vagas para estudantes de curso superior. Os interessados devem realizar as inscrições até o dia 10 de fevereiro de 2019 através do site Vagas.



O processo seletivo visa contratar estudantes dos cursos de administração, ciências contábeis, economia, engenharia de produção, marketing e publicidade e propaganda com previsão de formatura para julho ou dezembro de 2019.

Um dos requisitos da seleção é que os interessados possuam disponibilidade para estagiar por 30 horas semanais.



As oportunidades estão divididas por vários estados brasileiros. Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do Distrito Federal.

A seleção, que é predominantemente online, será dividida em inscrição, triagem curricular, alinhamento com a cultura da companhia e vídeo entrevista.

Para completar, haverá entrevistas presenciais com a área de Gente & Gestão e com os gestores dos futuros estagiários.

Os aprovados receberão salário compatível com o aplicado no mercado, além de benefícios como seguro de vida, auxílio-alimentação, auxílio-transporte e descontos em compras em qualquer unidade da Lojas Americanas e em cursos de instituições parceiras. Estágio tem duração de até um ano.

