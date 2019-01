MPF abre seleção de bacharel em Direito para cargo de assessor

Para participar é necessário possuir graduação em Direito e disponibilidade de início imediato | Foto: Divulgação

Manaus - O Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas lançou, nesta quinta-feira (17), processo seletivo para preenchimento de uma vaga para o cargo em comissão assessor nível 2 (CC-2) para atuação no 2º Ofício da Procuradoria da República no Amazonas (PR/AM), que trata de assuntos relacionados ao meio ambiente e patrimônio histórico e cultural, em Manaus.

Para participar é necessário possuir graduação em Direito e disponibilidade de início imediato. O ocupante do cargo deve atuar principalmente na matéria criminal.

A seleção será composta de três fases: análise preliminar de currículos, prova discursiva e entrevista presencial realizada pelo membro titular do 2º Ofício da PR/AM. Na primeira fase, serão selecionados até 113 currículos, conforme a capacidade do local de prova.

A prova subjetiva com consulta será realizada no dia 30 de janeiro, de 13h30 às 17h30, no auditório do prédio anexo da PR/AM, localizado na avenida Ephigênio Salles, 1570, Aleixo.

Nesta fase, os candidatos terão de responder a duas questões e elaborar uma denúncia criminal com base em elementos apresentados por ocasião da avaliação. Na última fase, serão entrevistados os candidatos que tiverem aproveitamento igual ou superior a 75% na prova. O resultado final do processo seletivo tem divulgação prevista para o dia 7 de fevereiro.

Os interessados devem encaminhar e-mail para o endereço pram-oficio2@mpf.mp.br até o dia 28 de janeiro com os seguintes documentos anexados, em formato PDF: curriculum vitae contendo experiências profissionais, formação acadêmica e anexo com peças jurídicas já produzidas (no máximo três) e carta de recomendação, se houver; cópias digitalizadas do documento de identidade com foto, CPF e certificado de conclusão do curso superior exigido.

O candidato pode anexar ainda outros documentos digitalizados que atestem a veracidade das demais informações prestadas no currículo.

A jornada de trabalho será de 40 horas semanais, dentro do período de funcionamento da PR/AM, em horário a ser definido com a chefia imediata. A remuneração para o cargo de assessor nível 2 é de R$ 4.962,19, com o acréscimo de auxílio-alimentação de R$ 910 e outros benefícios previstos em lei.

