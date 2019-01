TJAM oferece oportunidade de estágio para estudantes de Direito

As vagas são para a Comarca de Manaus | Foto: Raphael Alves/Em Tempo

Manaus - O Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) lançou edital de seleção para o preenchimento de 50 vagas de estágio na área de Direito. As vagas são para a Comarca de Manaus e os universitários interessados poderão se inscrever, a partir da próxima segunda-feira (21), neste link.

Os interessados deverão estar cursando entre o 4º e o 8º período de Direito em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e ter coeficiente de rendimento escolar igual ou superior a 7 pontos.

Conforme edital, além de se inscrever no site do Tribunal no período de 21 de janeiro a 12 de fevereiro de 2019, os interessados deverão validar as inscrições presencialmente, mediante a apresentação de documentos, entre os dias 14 e 19 de fevereiro e participar de uma prova de seleção, cuja data ainda será informada pelo TJAM.

Os candidatos que forem aprovados no processo de seleção cumprirão estágio de 20 horas semanais – a serem cumpridas no período de 8h às 12h – e receberão bolsa-auxílio mensal no valor de 800 reais, além de auxílio-transporte (mensal) no valor de 167,20 reais.

Inscrições e Provas

As inscrições poderão ser realizadas entre as 8h do dia 21 de janeiro e as 12h do dia 12 de fevereiro no site do TJAM.

De acordo com o edital, as inscrições realizadas no site deverão ser confirmadas entre os dias 14 e 19 de fevereiro, entre 8h e 13h, com a apresentação de documentos (original e cópia de declaração de matrícula ou histórico escolar e documento de identificação com foto) na EASTJAM, localizada na Casa da Justiça Des. Paulo Herban Maciel Jacob, situada na Avenida André Araújo, s/nº, Aleixo, ao lado da sede do Tribunal de Justiça do Amazonas.

A avaliação será elaborada com 40 questões de múltipla escolha, envolvendo questões de Língua Portuguesa, Noções de Informática e Processo Digital, Noções de Direito Constitucional, Noções de Direito Civil, Noções de Direito Processual Civil, Noções de Direito Penal e Noções de Direito Processual Penal.

O edital da seleção pública para estágio no TJAM foi publicado na edição desta sexta-feira (18) do Diário da Justiça Eletrônico e pode ser consultado, na íntegra, em: www.tjam.jus.br, na opção: Diário da Justiça Eletrônico.

