Ufam oferece mais de 70 vagas para professores substitutos

Manaus - A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) abre inscrições, de 28 de janeiro a 4 de fevereiro, para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) para contratação de professores substitutos. São ofertadas 74 vagas para 23 unidades acadêmicas da capital e interior.

Vagas capital e interior

Para Manaus, são 51 oportunidades distribuídas entre 16 unidades acadêmicas e um órgão suplementar (CED), com destaque para a Faculdade de Letras (Flet) com dez vagas e a Faculdade de Tecnologia (FT), com oito. Para os campi da Ufam no interior são ofertadas 23 vagas. O Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB), em Coari, oferta o maior número de vagas, nove. O Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (Icet), com sede em Itacoatiara, e o Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente (IEAA), de Humaitá, vêm em seguida com cinco vagas cada.

Inscrição

A inscrição deverá ser realizada somente pela internet de 28 de janeiro a 4 de fevereiro na página da Progesp dedicada ao PSS para professores substitutos, acessando o link “Faça sua inscrição aqui”. O candidato poderá inscrever-se para qualquer área, independente das reservas legais dispostas em edital.

Dúvidas sobre os requisitos exigidos ou temas para estudo devem ser esclarecidos diretamente com as unidades acadêmicas. Os candidatos devem entrar em contato com as unidades via e-mail e telefone disponíveis na página do Edital Nº. 008 de 16 de janeiro de 2019.

Taxa de Inscrição

O valor da taxa de inscrição varia conforme o grau de formação exigido. Para graduados, especialistas e residentes, é cobrado o valor de R$ 90,00; para mestres R$ 130,00 e para doutores, R$ 180,00.

Localização dos campi da UFAM fora da sede.

Isenção

Poderá solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição, candidatosque pertençam a família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal, cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo nacional; e doadores de medula óssea. O prazo para realizar o pedido na página do PSS vai das 10h do dia 21 de janeiro até às 17h do dia 22.

Etapas

O processo seletivo simplificado será realizado em duas etapas: Prova Didática (de caráter eliminatório e classificatório) e Prova de Títulos (de caráter classificatório).

Remuneração

A remuneração será de acordo com a carga horária e titulação dos aprovados, podendo variar entre R$ 2.236,31 para graduados com contrato de 20h e R$5.786,68 para professores doutores contratados por 40h.

Validade do edital

O prazo de validade da seleção será de um ano, prorrogável por igual período no interesse da Instituição, a contar da publicação do ato de homologação do resultado final no Diário Oficial da União.

