Prefeitura alerta sobre falsa divulgação de processo seletivo da Semed

Manaus - A Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed-Manaus) alerta a população que não procedem as informações compartilhadas em redes sociais e em aplicativo de mensagens sobre a abertura de Processo Seletivo Simplificado (PSS), em 2019, para contratação temporária de professores.



O órgão destaca que são algumas Secretarias Municipais de Educação (Semeds) do interior do Amazonas que lançaram edital de PSS recentemente e não a rede municipal de ensino da capital do Estado.

Nas mensagens compartilhadas, consta a matéria publicada no Portal da Semed-Manaus, do dia 25 de janeiro de 2013 ( http://semed.manaus.am.gov.br/semed-inicia-na-segunda-feira-28-inscricao-do-processo-seletivo-simplificado/ ), como se fosse uma publicação atual. A secretaria ressalta que todo edital de PSS e de concurso é oficialmente divulgado no Diário Oficial do Município (DOM).

A Semed-Manaus informa, ainda, que está vigente o Concurso Público para professor da rede municipal de ensino, que teve o resultado homologado em 2018. O órgão já convocou todos os 400 aprovados dentro do número de vagas preestabelecidas no edital do certame e mais 942 do cadastro de reserva, totalizando mais de 1,3 mil aprovados chamados, mais que o triplo de candidatos previstos no número inicial de vagas.

Atualmente, o órgão está em fase de conclusão da lotação nas escolas municipais da capital de 900 aprovados em cadastro de reserva.

