Prova para oficial da Marinha acontece neste domingo (10), em Manaus

Manaus - No próximo domingo (10), o Comando do 9º Distrito Naval (Com9ºDN) realiza a prova para o Processo Seletivo do Serviço Militar Voluntário (SMV) na Arena Amadeu Teixeira localizada na Avenida Constantino Nery S/N, bairro de Flores.

O candidato deverá estar no local de realização da prova objetiva, com a antecedência necessária, lembrando que os portões de acesso serão abertos às 06h30 e fechados às 07h30, pontualmente (horário local - Manaus).

Após o fechamento dos portões, o limite para se apresentar na sala ou setor para identificação será até às 07h50. Os candidatos que chegarem ao local de realização das provas após o fechamento dos portões serão considerados eliminados.

Ao todo, são 26 vagas, para ambos os sexos, com mais de 18 anos e formação em nível superior, nas seguintes áreas: Farmácia, Odontologia, Enfermagem, Fonoaudiologia, Administração, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Direito, Informática, Psicologia, Pedagogia, Ciências Náuticas - Habilitação em Náutica, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Engenharia de Telecomunicações e Engenharia Cartográfica, com salário bruto de cerca de R$11 mil, já contando com gratificações.

Informações da prova

As informações referentes à prova podem ser conferidas pelo site do Com9ºDN: www.marinha.mil.br/com9dn , no link “Serviço Militar Voluntário”,clicar na sigla SMV – Oficiais e acessar o link: 30/01/2019 – Nota Informativa Nº 07.

