Estão abertas vagas para concursos públicos no interior do Amazonas

As prefeituras de Beruri e Envira, ambos municípios no interior do Amazonas, abriram processos seletivos com 223 vagas para contratação de profissionais de nível superior e técnico. Os editais dos concursos já estão disponíveis e o salário mensal varia de R$ 954 a R$ 4 mil.

Em Envira são disponibilizadas 141 vagas. Para participar do concurso, os candidatos devem comparecer no Centro de Multimeios Didáticos – Maria Lopes, localizado na rua 27 de julho, bairro São Francisco, Envira, das 8h às 12h e das 14h às 17h. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de fevereiro.

O processo seletivo consistirá na análise curricular (formação acadêmica e experiência profissional) em uma única etapa, compreendida na análise dos documentos apresentados pelo candidato no ato da inscrição para atribuição de pontuação, de acordo com os critérios definidos pelo edital nos anexos A, B e C em caráter eliminatório e classificatório.

O resultado oficial do Processo Seletivo Simplificado será homologado pelo chefe do poder Executivo e publicado no Diário Oficial dos Municípios.

Em Beruri estão disponíveis 82 vagas. A inscrição pode ser feita até esta sexta-feira (8), no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, no prédio da Escola Municipal Castelo Branco, localizada na avenida Castelo Branco, no Centro do município. Os candidatos devem comparecer ao local com os documentos exigidos pelo edital para que possam fazer a inscrição.

O Processo Seletivo Simplificado consistirá de análise de Curriculum Vitae, que compreende do exame da documentação exigida dividido em duas fases: a primeira fase compreende o exame dos documentos apresentados pelo candidato a fim de constatar o cumprimento dos requisitos básicos, de caráter eliminatório. A segunda fase, exclusivamente com os candidatos considerados aprovados na primeira fase, compreende o exame dos documentos apresentados para análise de pontuação de acordo com os critérios especificados, de caráter classificatório.

No momento da inscrição, o candidato precisa escolher em qual comunidade deseja atuar. O resultado final do concurso será divulgado no dia 19 de fevereiro.

Prefeitura de Parintins convoca aprovados em concurso

Começou em Parintins, nesta quarta-feira (6), a convocação dos aprovados no Processo Seletivo Simplificado (PSS) para assinatura do contrato referente ao ano letivo de 2019. O processo ocorrerá até o dia 11 de fevereiro na Coordenação de Recursos Humanos da Semed. Nos dias 6 e 7 de fevereiro o atendimento é para os candidatos aprovados para zona urbana e nos dias 8 a 11 de fevereiro para os candidatos aprovados para a zona rural.

Os candidatos aprovados deverão apresentar no ato da contratação a documentação comprobatória original e uma cópia de capa, conforme exigido no edital. O candidato que não cumprir o prazo será desclassificado e abrirá vaga ao subsequente.

*Edição: Isac Sharlon

