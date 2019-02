Aulão de português para concurso do Idam acontece neste domingo

Manaus - Acontece neste domingo (17), das 9h às 17h, um aulão de português voltado para os candidatos inscritos a uma vaga no concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

O evento é organizado pelo curso preparatório ‘Tô na Lista’, um curso novo na cidade de Manaus, mas que já conta com diversas aprovações, inclusive em primeiras colocações.

A aula será ministrada pelo professor de Língua Portuguesa, Adryen Feitoza, especialista em concursos públicos e será voltada tanto para candidatos a uma vaga de nível superior, quanto para os de nível fundamental e médio.

Segundo o docente, a aula desse domingo servirá para mostrar como a banca – o IBFC – trabalha suas provas de português e como deverá ser feito para respondê-las com êxito, sem cair nas pegadinhas da banca.

“O IBFC não é uma banca complexa, em se falando de provas de português, desde que você saiba o que ela cobra e como ela cobra determinado assunto em suas provas. As bancas de concursos podem ser chamadas de clichês, uma vez que elas sempre têm uma certa preferência por determinados assuntos; isto é, as questões sempre se repetem, mudam os textos e os comandos apenas. Com a IBFC não é diferente, ela tem seus temas preferidos numa prova e sempre cheios de pegadinhas, e a aula servirá para mostrar o que deve ser feito na prova”, disse o professor.

Ainda segundo ele, estudar português para concursos é diferente de estudar para vestibular, levando em consideração tanto o tempo entre o edital e a prova, quanto a finalidade.

“Estudar para concursos não é como estudar para vestibular, uma vez que vestibular ocorre todos os anos, e, geralmente, os alunos têm cerca de oito a dez meses para se preparar. Já quando se trata de concurso, o tempo é mais curto entre o edital e aprova – uma faixa de 45 dias. Justamente devido a esse curto prazo, eu não vou ensinar o aluno ser um especialista em português, mas vou ensiná-lo a marcar ponto na prova”, concluiu.

A aula irá acontecer nas dependências do Curso Preparatório Tô na Lista, avenida Darcy Vargas, 2114, ao lado do Conde do Pão, Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. O valor do ingresso custa R$25,00, e o aulão terá uma carga horária total de sete horas.

As matrículas devem ser feitas, preferencialmente, de forma antecipada, para poder evitar de não conseguir vaga no dia do evento. Mais informações podem ser obtidas pelo 4104-4104 ou pelo WhatsApp 99474-4281.

*Com informações da assessoria.

Leia mais:

Concurso de fantasia é atração no Baile Infantil na Ilha dos Piratas

Aos 14 anos, amazonense lança clipe musical com flash mob em Manaus