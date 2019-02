Quer 'ser bom em concursos'? Então não pode perder esse lançamento

A entrada será a doação de 1 lata de leite e todo produto arrecadado será doado | Foto: Divulgação

Manaus - O professor de cursos preparatórios para concursos públicos, delegado e ex-servidor do Tribunal de Justiça do Amazonas, Fábio Silva, realizará no próximo sábado (23), o lançamento do seu novo livro, “Seja Foda em Concursos Públicos – Como se tornar um concursado em pouco tempo”.



O lançamento acontece depois da palestra beneficente titulada “Seja Foda em Concursos Públicos”, onde será apresentada de forma prática conceitos e técnicas de estudos motivacionais de como alcançar metas poderosas no mundo dos concursos públicos e conquistar a aprovação dos seus sonhos em pouco tempo.

Para participar do evento os interessados devem realizar a inscrição na sede do Sou Concurseiro e Vou Passar, localizada na Rua Pará, nº 840, Vieiralves, no horário de 08h às 20h30 até a véspera do evento.

A entrada será a doação de 1 lata de leite e todo produto arrecadado será doado para o abrigo de crianças com deficiência Moacyr Alves, uma instituição que atua há mais de 35 anos na cidade de Manaus.

Além da palestra e lançamento do livro, o evento também será transmitido Ao Vivo por meio do canal do Sou Concurseiro e Vou Passar no YouTube.

De acordo com o Professor Fábio Silva e autor do livro, destaca que o evento é uma oportunidade para aquelas pessoas que buscam a aprovação em concurso público, porém não sabem por onde começar e se sentem frutadas.

“Este trabalho tem mais de uma década de pesquisa com as mais variadas pessoas e os mais variados problemas e obstáculos que venceram na vida através da aprovação em concursos públicos. Hoje, todos esses ex-concurseiros possuem uma vida com estabilidade profissional, promovem uma melhor qualidade de vida para sua família e principalmente uma vida financeira tranquila”, destaca Silva.

Serviço:

Dia: 23 de fevereiro

Horário: 18h

Local: Auditório 2 Premium Sou Concurseiro.

Rio Tarauacá, nº 11, Vieiralves – Nossa Senhora das Graças, Manaus/AM.

Entrada: 1 lata de leite (todo produto arrecadado será doado para o abrigo de crianças com deficiência Moacyr Alves.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura inicia curso de Iniciação ao Empreendedorismo em Manaus

ISAM oferta pós-graduação em Urgência, Emergência e Terapia Intensiva