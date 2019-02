IFRR lança edital para contratação de professores substitutos

A duração do contrato dos selecionados será de seis meses, podendo este ser renovado por interesse da administração | Foto: Divulgação

O Instituto Federal de Roraima (IFRR) publicou, nesta quarta-feira (20), o edital que trata do processo seletivo simplificado para a contratação de professores substitutos do ensino básico, técnico e tecnológico (EBTT) para atender aos Campi Boa Vista e Boa Vista Zona Oeste da instituição.

São ofertadas seis vagas para o Campus Boa Vista (CBV), divididas entre as áreas de Enfermagem, Engenharia Civil, Informática, Pedagogia, Psicologia e Eletrônica/Eletrotécnica/Elétrica. Já para o Campus Boa Vista Zona Oeste (CBVZO), há duas oportunidades, sendo uma para Artes e outra para Economia.

O processo seletivo será dividido em duas etapas: Avaliação de Desempenho Didático e Avaliação de Títulos. Para se inscrever, os interessados deverão, no período de 26 de fevereiro a 10 de março, acessar o sistema https://certame.ifrr.edu.br/ , preencher o formulário e efetuar o pagamento da taxa no valor de R$ 60,00, por meio da Guia de Recolhimento da União (GRU). No caso de inscrições com isenção de pagamento, é necessário seguir as orientações constantes no edital da seleção, disponível no portal www.ifrr.edu.br.

A duração do contrato dos selecionados será de seis meses, podendo este ser renovado por interesse da administração. As remunerações variam de R$ 2.236,31 a R$ 5.786,68, a depender do contrato de trabalho (20h ou 40h semanais) e da titulação do profissional. A esse valor ainda poderão ser acrescidos auxílio-pré-escolar, auxílio-transporte e auxílio-alimentação.

Entre as atribuições dos cargos está a de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas de formação, nos diversos níveis e modalidades de ensino do IFRR, além de atividades de assessoramento, assistência, projetos, entre outras.

*Com informações da assessoria

