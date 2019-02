Concurso ou advocacia? Eis o dilema superado por Paulo Victor Vieira

Paulo Victor concluiu sua graduação em Direito pela UFAM em 2004 | Foto: Divulgação

Manaus - Não raro, depois de terminar a faculdade de Direito, muitos estudantes enfrentam um dilema que não é novidade e é tido como um divisor de águas, “prestar concurso ou advogar?”.

Em entrevista ao Portal Em Tempo, o doutor Paulo Victor Vieira da Rocha, ou melhor, apenas Paulo Victor, como ele prefere ser chamado, contou como essa questão se apresentou a ele e de que modo encontrou o que acredita que tenha sido a resposta certa.

- O inconformismo e a inquietude: “Eu tinha um sentimento de atraso muito grande”

Paulo Victor concluiu sua graduação em Direito pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM) em 2004, mas sempre foi extremamente insatisfeito com o curso e desejava algo mais, apesar de ter desfrutado de alguns ótimos professores, como fez questão de frisar. Movido por uma inquietude profunda, recém-graduado, decidiu trilhar a sua jornada profissional em São Paulo, em busca de desafios e oportunidades de crescimento.

“Eu queria viajar e estudar imediatamente, porque eu tinha um sentimento de atraso muito grande. Eu me sentia um retardatário. Eu colei grau em um dia, curei a ressaca no outro e no dia seguinte entrei em um avião e fui embora para São Paulo”, afirmou Paulo Victor.

De início, os seus objetivos maiores eram cursar uma especialização em Direito Tributário no Instituto Presbiteriano Mackenzie e advogar. Porém, por influência de seus pais, ele também se matriculou em um cursinho preparatório, para estudar para um concurso que ofertava vagas de procurador. Os pais dele temiam que o mercado da advocacia fosse muito competitivo e a carreira não oferecesse estabilidade alguma. Por isso, insistiram para que o filho tentasse ocupar um cargo de procurador que lhe permitisse a advocacia privada em paralelo e garantisse a ele uma remuneração fixa e suficiente.

- “‘Você nunca vai passar em um concurso’… uma das coisas mais úteis que já me disseram”

Apesar de ter dado um voto de confiança ao desejo de seus pais, de que ele fizesse concurso, Paulo Victor se sentia profundamente infeliz com a metodologia de estudo de cursinho, que, segundo ele, simplesmente não lhe cativava.

“Eu tinha a metade do meu dia da mais absoluta angústia, que era entrar em um cursinho, e a outra metade do meu dia da mais absoluta felicidade, que era ir para a universidade onde eu estava fazendo especialização”, declarou.

Um dia, ao tentar tirar uma dúvida bastante teórica e abstrata com o professor que era o dono do preparatório, foi surpreendido pela pergunta “por que você quer saber isso?”, acompanhada por uma expressão quase que de desespero. “Não sei, por curiosidade”, respondeu ele. “Você nunca vai passar em um concurso público”, disse o professor, de sopetão.

“Ele nunca foi um cara muito diplomático, esse professor. Nunca foi de ter tato e delicadeza. Ele falou isso para mim sem cordialidade alguma. Falou até de maneira bastante austera, mas foi uma das coisas mais úteis que já me disseram na minha vida. Naquele dia, eu saí de lá e me questionei ‘o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou tentando me enquadrar onde eu não me enquadro?’”, afirmou.

Após aquelas duras palavras, Paulo Victor convenceu os seus pais de que a vida de concurseiro não era para ele e começou a se dedicar intensamente à sua especialização.

- A paixão pela advocacia

Logo após deixar o cursinho preparatório para concursos, em 2005, Paulo Victor começou a advogar como associado em um escritório que, para os padrões de São Paulo, era de pequeno porte, com uma grande sensação de alívio por saber que jamais teria que representar o Estado contra um cidadão.

“Eu sempre tive uma afeição muito grande pelo empreendedorismo, pela vida empresarial. Então, eu pensava que advogar em favor do Estado, muitas vezes contra um empreendedor, era de cortar os pulsos”, desabafou.

Depois de seis meses de trabalho nesse tal escritório, no fim do ano, ele percebeu que a rotina da função que ocupava o sobrecarregava e ele não estava conseguindo estudar. Por isso decidiu se demitir.

Sabendo que precisava se sustentar, aos 24 anos, ele resolveu alugar uma sala no Centro de São Paulo e advogar por conta própria. Em uma mesa de bar, foi apresentado a alguém que queria fazer a mesma loucura e topou dividir os custos. Em um calor insuportável, trabalhando em uma sala que ficava em cima de um boteco barulhento, a parceria representou seis meses de absoluto prejuízo e de contas acumuladas.

Surgiu, em seguida, uma proposta de sociedade deles dois com três amigos de Manaus. Daí nasceu o escritório Vieira da Rocha, Benevides e Frota (VRBF), que, dadas algumas alterações no quadro, continua em operação até hoje, atuando tanto em São Paulo como na Capital Amazonense, com 12 anos de experiência no mercado e uma exímia reputação, especialmente em Direito Tributário.

- As portas abertas na USP e na Alemanha por um caboclo do Amazonas

No Mackenzie, por obter um certo destaque nos estudos, Paulo teve a oportunidade de, como aluno ouvinte, assistir às aulas de Luís Eduardo Schoueri e Alcides Jorge Costa, que também lecionavam na Universidade de São Paulo (USP).

À época, ele já havia descoberto que gostaria de seguir a vida acadêmica e, apesar de ter sido aconselhado várias vezes a esperar de dois a três anos na condição de ouvinte para só então aplicar para uma vaga de mestrado na USP sob a orientação de Schoueri, que teria que aceitá-lo, ele arriscou participar do processo seletivo de primeira.

“Naquela época, o processo seletivo durava seis meses. Nesses seis meses em que eu assistia às aulas do Schoueri no Mackenzie, botei na minha cabeça que a única forma de eu ter uma chance de passar na USP, sem conhecer ninguém, sendo um caboclo do Amazonas no meio daquela selva de pedra, era eu tentar ser o ouvinte que era melhor do que todos os alunos regulares. Obviamente, eu não devo ter conseguido, mas o fato é que algum destaque eu tive, porque me deram essa chance. De fato, eu entrei de primeira”, registrou Paulo Victor.

Após terminar o mestrado, ele não perdeu tempo e emendou um doutorado, também na USP. Por recomendação do seu orientador, começou a buscar oportunidades de fazer um doutorado sanduíche na Alemanha. Um professor da Universidade de Heidelberg o aprovou, ele se casou e embarcou com a sua esposa para passar um ano e meio estudando fora do país.

Ao retornar ao Brasil, em 2014, defendeu sua tese para uma banca histórica, composta pelo ex-ministro do STF Eros Grau, o ministro do STF Gilmar Mendes, Humberto Ávila, André Forlloni e o próprio Schoueri.

- O hoje em dia e um conselho valioso

Paulo Victor está atualmente fazendo pós-doutorado. Dois dias após o nascimento do seu filho, em dezembro de 2017, ele recebeu a notícia de que tinha sido aceito pela USP o seu projeto de Pós-Doc, que foi desenvolvido no International Bureau of Fiscal Documentation - IBFD, o maior instituto de pesquisa sobre tributação do mundo, localizado em Amsterdam, na Holanda.

Ele tem dois livros publicados, disponíveis para compra na loja virtual da Saraiva, por meio do link que consta no fim desta matéria, e também é professor adjunto da Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

Além disso, ele é membro do Tribunal de Impostos e Taxas da SEFAZ/SP e coordenador do programa de pós-graduação em Direito Tributário Brasileiro do Instituto Brasileiro de Direito Tributário (IBDT) em São Paulo.

Paulo acredita na nobreza das carreiras públicas, na sua essencialidade para o Estado de Direito e na batalha dos prestadores de concurso, que tantas vezes revelam-se brilhantes servidores, mas sugestiona que aqueles que, como ele, não se encaixam neste estilo de vida, sigam as suas próprias ambições, seja na advocacia ou na academia, sem se torturar na angústia de não atender às expectativas criadas em torno deles.

Para ele, é uma questão de perfil, não havendo problema algum em seguir um caminho ou outro, desde que seja o adequado. Modesto, ele diz que o seu próximo sonho profissional é ser um advogado reconhecido. Mal sabe ele que já é.

