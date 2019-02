Prefeitura abre editais de concurso público para a Semef

Os interessados no concurso público poderão fazer a inscrição, exclusivamente, via internet pelo site da instituição organizadora do concurso, Fundação Carlos Chagas | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus abriu dois editais de concurso público para 50 cargos efetivos e formação de cadastro de reserva do quadro permanente da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), com remunerações de R$ 8.211,81 a R$ 17.436,29. As publicações estão disponíveis no caderno 2 da edição 4543 do Diário Oficial do Município (DOM) de quarta-feira (20).

O edital trata do concurso público com dez vagas para o cargo de Auditor Fiscal de tributos municipais, enquanto o outro prevê vagas de nível superior para Técnico Fazendário (2), Técnico de Tecnologia da Informação da Fazenda Municipal (8), Técnico em Web Design da Fazenda Municipal (1), assim como de nível médio para Assistentes Técnicos Fazendário (5) e Tecnologia da Informação – Programador (12) e Suporte (12). Do total de vagas, 5% serão destinados para Pessoas com Deficiência (PCDs).

Segundo o prefeito Arthur Virgílio Neto, o equilíbrio fiscal e a organização das contas públicas têm permitido ao município investir na renovação e qualificação dos servidores públicos municipais. “Há muito tempo não se realizava concurso público para a Semef, que está modernizada, com novos sistemas, e precisa de material humano para melhor desempenhar suas funções”, disse o prefeito.

Inscrições

Os interessados no concurso público poderão fazer a inscrição, exclusivamente, via internet pelo site da instituição organizadora do concurso, Fundação Carlos Chagas, pelo endereço www.concursosfcc.com.br, a partir das 10 horas do dia 25 de fevereiro até às 14 horas do dia 5 de abril, horário de Brasília, mediante preenchimento de formulário de inscrição e pagamento de taxas, que são de R$ 125 (cargos de nível médio), R$ 200 (técnicos em nível superior) e R$ 265 (cargo de auditor fiscal). O pedido por isenção do pagamento do valor de inscrição, por meio de requerimento, vai de 25/2 a 1º de março.

Para o secretário da Semef, Lourival Praia, o concurso representa uma grande conquista para secretaria, uma vez que o último certame para a área foi em 1995.

“É um longo tempo de espera e nesse período, sobretudo nos últimos seis anos, foram muitas as mudanças. Além do fortalecimento nas ações de fiscalização da secretaria, considerando também a aposentadoria de vários servidores, a prefeitura estará priorizando nesse concurso a demanda por tecnologia. Modernizamos os nossos sistemas e a meta é avançar ainda mais no que se refere à área da informática”, detalhou.

Provas

A aplicação das provas para todos os cargos será realizada, em Manaus, nos dias 19 de maio (período da tarde), a prova objetiva, e 4 de agosto (pela manhã), a prova discursiva.

As provas contam com duas etapas: a prova objetiva de conhecimentos específicos 1, na qual constará questões de múltipla escolha, com cinco alternativas cada questão, de caráter habilitatório e classificatório; e a prova discursiva de conhecimentos específicos 2, de caráter habilitatório e classificatório, que será aplicada em período distinto da prova objetiva de conhecimentos específicos 1.

Para os cargos de Técnico Fazendário, Técnico de Tecnologia da Informação e Técnico em Web Design, a prova discursiva de estudo de caso será aplicada no mesmo dia e período da prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos.

Conforme o presidente da Comissão de Concurso da Semef, Eudo Assis, o edital é uma forma de renovar as ideias, receber novos profissionais e melhorar o atendimento. “A secretaria de Finanças atua na área de arrecadação, orçamento, de tesouro e tecnologia da informação, por isso precisa estar se renovando, para melhorar a eficiência no atendimento à população”, disse.

O resultado final do concurso, após decididos todos os recursos interpostos quanto aos resultados das provas, será homologado pelo prefeito de Manaus e publicado no Diário Oficial do Município e no site da Fundação Carlos Chagas.

*Com informações da assessoria

