Inscrições abertas para concurso do Conselho de Odontologia do AM

Inscrições abriram dia 25 de fevereiro e irão até o dia 08 de abril | Foto: Divulgação

Manaus - Estão abertas as inscrições até o dia 08 de abril para o concurso público do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas (CRO-AM). São nove vagas com formação de cadastro de reserva. Dessas, sete são para auxiliares administrativos e duas para auxiliares administrativos fiscais. Todas as vagas são para profissionais do ensino médio.

Os salários iniciais são de R$ 1,8 mil acrescidos de benefícios como auxílio alimentação de R$ 544,32, assistência médica e hospitalar e auxílio transporte aos funcionários que assim desejarem. O edital n° 01/2019 foi publicado no Diário Oficial da União no dia 22 de fevereiro.



O valor da taxa de inscrição é de R$ 50,00. Serão admitidas inscrições exclusivamente via internet, no endereço eletrônico http://www.quadrix.org.br, solicitada no período entre 10h do dia 25 de fevereiro de 2019 e 23 horas e 59 minutos do dia 08 de abril de 2019, observado o horário oficial local. As provas serão aplicadas pelo Instituto Quadrix no dia 28 de abril.

Leia mais

Concurso ou advocacia? Eis o dilema superado por Paulo Victor Vieira

Prefeitura abre editais de concurso público para a Semef