Concurseiros ganham nova opção de curso preparatório em Manaus

Curso será ministrado nas dependências do CIESA | Foto: Divulgação

Manaus - Em meio aos bloquinhos da folia de carnaval tem aqueles que preferem passar longe e se dedicar aos estudos. Os concurseiros, como muitos são conhecidos, ganharam uma nova casa de estudos, a partir da quarta-feira (13), a faculdade Ciesa inicia as aulas do curso preparatório para o concurso da Secretaria Municipal de Finanças (Semef).



O preparatório é destinado àqueles que desejam seguir carreira de auditor fiscal e terá duração de quatro meses, com aulas de segunda a sexta, das 19h às 22h, nas dependências do Ciesa, bloco D.

O investimento é de R$1.400, com possibilidade de parcelamento em até 4x no cartão de crédito.

Professores

Os Procuradores do Município, Franco Júnior e Ivson Coelho, e o auditores Helton Praia e Luiz Henrique, além do professores com vasta experiência em preparação para concursos Edson Botelho e Anderson Santana estão entre os professores confirmados para ministras as aulas.

Desconto

As inscrições devem ser feitas na secretaria de pós-graduação do Ciesa, Bloco D, 1º andar, das 8h às 12h e das 13h às 21h. Os alunos que se inscreverem até a quinta-feira (07) vão ganhar um desconto de 14% sobre o valor total do curso, podendo ser em crédito, débito e dinheiro.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 99122-0727 e 3651-1013.

