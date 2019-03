Prefeitura divulga resultado da seleção para Médicos do Promais

Os convocados devem se dirigir nos dias 7 e 8 de março até a sede Esap, localizada na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Bloco D, Parque das Laranjeiras, Flores, zona Centro-Sul de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Escola de Saúde Pública de Manaus (Esap) da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), publicou na edição da última sexta-feira, (1), do Diário Oficial do Município (DOM), o resultado final e a convocação dos aprovados no processo seletivo para médico Preceptor, dentro do Programa de Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade (PRMMFC), projeto integrante do Programa Mais Saúde Manaus (Promais).

Os convocados devem se dirigir nos dias 7 e 8 de março até a sede Esap, localizada na avenida Professor Nilton Lins, 3.259, Bloco D, Parque das Laranjeiras, Flores, zona Centro-Sul, para entregar os documentos necessários e assinar o Termo de Adesão e Compromisso ao Promais, conforme exigido no edital 001/2019. O não comparecimento resultará na eliminação do candidato e consequente perda da vaga.

O que é o Promais?

O Promais foi criado em 2018 para oferecer qualificação profissional e acadêmica aos servidores da Semsa e demais profissionais da área da saúde de Manaus, com o objetivo de aprimorar o serviço oferecido à população, bem como facilitar o acesso desta à rede de atenção primária.

A residência visa promover o desenvolvimento de profissionais para atuação na saúde pública, com ênfase na Estratégia de Saúde da Família (ou seja, as unidades da rede primária, instaladas nos bairros e comunidades de Manaus), buscando sempre a concretização e o aperfeiçoamento das ações do SUS na cidade.

A função dos aprovados na seleção atual é a de ser um mentor para os estudantes residentes do Programa, acompanhando o seu desempenho e subsidiando o seu desenvolvimento como futuros profissionais.

