TJAM aplica prova para estágio em Direito no próximo domingo

Manaus - Com 845 candidatos inscritos, o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) aplicará no próximo domingo (17) sua prova de seleção para estágio em Direito. A avaliação ocorrerá no Colégio Militar da Polícia Militar (CMPM V) localizado no complexo da Universidade Nilton Lins (bairro Parque das Laranjeiras) com os portões sendo fechados às 8h30.

Os candidatos aprovados na seleção e que forem posteriormente convocados para admissão deverão exercer jornada de atividades de 20 horas semanais em uma das unidades do Poder Judiciário Estadual na capital.

Direcionado a graduandos de Direito, previamente inscritos, o processo de seleção é realizado anualmente e por meio dele o TJAM propicia a futuros operadores de Direito a oportunidade do exercício transitório de funções auxiliares no Poder Judiciário do Estado do Amazonas.

Os aprovados no certame e que forem posteriormente convocados para estágio receberão bolsa-auxílio mensal no valor de R$ 800,00 e auxílio-transporte mensal no valor de R$ 167,20.

Avaliação



No próximo domingo (17) a prova será realizada das 9h às 12h no CMPM V, com os portões do local sendo abertos às 7h45 e fechados, impreterivelmente, às 8h30.

No dia da avaliação, recomenda-se que o candidato compareça ao local da prova, com pelo menos 30 minutos de antecedência ao horário de fechamento dos portões, munido de um documento original com foto (podendo ser: RG, CNH, Carteira de Trabalho, Certificado Militar ou Carteira de órgão ou de conselho de classe) e caneta esferográfica de cano transparente e de cor azul ou preta.

A prova deste ano será elaborada com 40 questões, sendo 10 de Língua Portuguesa, cinco de Noções de Informática e Processo Digital, cinco de Noções de Direito Constitucional, cinco de Noções de Direito Civil, cinco de Noções de Direito Processual Civil, cinco de Noções de Direito Penal e cinco de Noções de Direito Processual Penal.

Conforme a Escola de Aperfeiçoamento do Servidor (EASTJAM), o gabarito da prova de seleção será disponibilizado na segunda-feira (dia 18), a partir das 14h, no site do Tribunal de Justiça: www.tjam.jus.br

