Vamos estudar? Amazonas tem dois concursos abertos

Manaus - Quem nunca sonhou com a vida estável de um cargo em um órgão público? Nesta semana, dois concurso estão com editais abertos e um deles paga mais de R$ 17 mil para nível superior que tem 21 vagas em apenas um concurso. O maior salário para nível médio é de pouco mais de R$ 8 mil e são ofertadas 36 vagas divididas e dois concursos.

Semef

O concurso da Prefeitura de Manaus, mais especificamente da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef) está com as inscrições abertas até às 14h (horário de Brasília) do dia 05 de abril. Entre os cargos ofertados está o de Auditor Fiscal de Tributos Municipais com remuneração no valor de R$ 17.436,29, são 10 vagas ofertadas.

Para nível médio, o concurso da Semef oferta 29 vagas, entre os cargos de Assistente Técnico Fazendário, Assistente Técnico de Tecnologia da Informação da Fazenda Municipal - Programador e Assistente Técnico de Tecnologia da Informação da Fazenda Municipal - Suporte. A remuneração para todos é no valor de R$ $ 8.211,81.

Conselho Regional de Odontologia do Amazonas

O segundo concurso com inscrições abertas é o do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas (CRO-AM). São 7 vagas somente para nível médio, para os cargos de Assistente Administrativo (Geral e Fiscal), com remuneração no valor de R$ 1.800 mais benefícios. As inscrições seguem até às 23h59 do dia 08 de abril.

Nos dois concursos os editais estão disponíveis e as inscrições devem ser feitas pela internet. Para acessar a área de inscrição do concurso da Semef, clique aqui . Para acessar a área de inscrição do concurso do CRO-AM, clique aqui .

