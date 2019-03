Provas do concurso do Idam acontecem neste domingo (31)

Manaus- Parte dos 144 mil inscritos para o concurso público do Idam realiza prova neste domingo (31/3). A prova para os candidatos de Nível Superior inicia às 8h e os portões ficam abertos das 7h às 7h50. Para os candidatos que disputam uma vaga de Nível Médio, a prova inicia às 14h e os portões ficam abertos das 13h às 13h50.

O cartão de convocação para a prova contendo local do exame, sala e horário de realização da prova está disponível para todos os candidatos no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), no endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

Os exames serão aplicados nos municípios de Manaus, Humaitá, Tefé, Tabatinga, Eirunepé, Parintins e São Gabriel da Cachoeira. Além destes, o IBFC informa que a prova será aplicada em Porto Velho/RO para os candidatos que escolheram inicialmente a cidade de prova Humaitá e moram no Estado de Rondônia.

O exame terá duração de quatro horas e o candidato deve levar o documento de identidade com foto, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente e o cartão de convocação. A recomendação é que os inscritos estejam no local de prova com antecedência de 60 minutos.

O Idam e o IBFC orientam, ainda, que os candidatos não levem celulares ou aparelhos eletrônicos para a realização da prova.

A prova de Nível Fundamental será aplicada no próximo dia 7 de abril, com início às 14h. Os portões ficarão abertos das 13h às 13h50.

Vagas

Estão sendo ofertadas vagas nos cargos de engenheiro (59); médico veterinário (9); assistente social (5), técnico de nível superior (7), técnico em agropecuária (93); técnico extensionista social (10), assistente técnico (27); motorista (12) e motorista fluvial (5), além de formação de cadastro reserva para todos os cargos.

O salário para nível Superior varia entre R$ 5.632,23 a R$ 6.570,95; para os cargos de nível Médio de R$ 3.379,35 a R$ 3.942,57 e nível Fundamental R$ 2.202,20.

