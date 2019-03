Cursinho oferece aulão preparatório para concurso do Idam

Manaus - Quem estiver precisando fazer uma revisão geral para o concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), que será no próximo domingo (31) , terá essa oportunidade com um Aulão de Véspera neste sábado (30), das 8h às 17h. O aulão é promovido pelo curso preparatório Tô na Lista, e acontecerá na sede do cursinho, localizado na avenida Darcy Vargas, 2114, Chapada.



As matérias ministradas no aulão serão Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático e Informática. De acordo com a coordenação do curso, o objetivo do evento é sanar eventuais dúvidas para a prova, através de resolução de questões com fundamentação teórica, com base em provas anteriores realizadas pela banca organizadora do concurso: o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Os ingressos para o aulão estão disponíveis pelo valor de R$ 40, na sede do curso, na avenida Darcy Vargas, e podem ser adquiridos até antes da prova. Mais informações podem ser obtidas através dos telefones (92) 4101-4104 ou pelo WhatsApp (92) 9 9474-4281.

*Com informações da assessoria.

