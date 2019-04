UEA abre 63 vagas para professor em Manaus e no interior do AM

Manaus - Um novo concurso público da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) abre primeiramente 63 vagas para professores para Manaus e municípios do interior. O anúncio oficial aconteceu na manhã desta terça-feira (2), na reitoria da universidade, localizada na Djalma Batista, na Zona Centro-Oeste.

Um segundo certame já está previsto para acontecer com mais 64 vagas, mas ainda sem data definida, o que irá totaliza 127 vagas ao todo.

O anúncio foi feito pelo reitor da UEA, Cleinaldo Costa, juntamente com o lançamento do edital oficial que pode ser acessado clicando aqui . As inscrições para este primeiro certame já estão com datas definidas e acontecem entre os dias 17 de abril a 17 de maio, bem como o período de solicitação de isenção da taxa de inscrição que acontece entre os dias de 17 de abril e 23 de abril.

Um segundo certame já está previsto para acontecer com mais 64 vagas | Foto: Marcely Gomes

As vagas do concurso público de provas e títulos são para preencher cargo de Professor de Carreira e Magistério Superior. Nesse primeiro processo, são 63 vagas distribuídas para o Estado, onde 39 são para as cinco escolas de Manaus e 24 são para os Centros de Estudos Superiores de Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé.

Cleinaldo ressaltou que esse processo encerra um período de crise de quatro anos em que a UEA não podia concursar. “Esse processo qualifica e traz mais vigor para o nosso corpo técnico e reforça nossas equipes, fortalece cursos que perderam professores ao longo do tempo e qualifica cursos novos que demandam professores para áreas profissionalizantes”, comentou.

A primeira fase será dividia entre três fases: escrita, didática e título. São 10 vagas para Tefé, 8 vagas para Tabatinga, 5 vagas para Itacoatiara e 1 vaga para Parintins. O edital está publicado no Diário Oficial do Estado e também na página eletrônica da instituição: www.uea.edu.br.

O anúncio foi feito pelo reitor da UEA, Cleinaldo Costa | Foto: Marcely Gomes

A data para a segunda fase do processo seletivo ainda não está definida por questões financeira, mas em um momento oportuno a UEA irá novamente realizar ampla divulgação do certame com mais 64 vagas disponíveis.

Técnico

Cleinaldo Costa adiantou também que a UEA tem previsão para realizar mais um concurso público para contratação de profissionais de nível técnico, e aguarda somente a decisão da Casa Civil.

“Existe essa solicitação desde 2014 e em breve estaremos publicando o edital para técnicos de carreira, em nível médio e superior”, disse.

