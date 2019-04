Mais de 52 mil realizam concurso do Idam no próximo domingo

Manaus- Mais de 52 mil inscritos no concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) para cargos de nível Fundamental realizam prova no próximo domingo (7), a partir das 14h. Os portões serão abertos às 13h e fecham às 13h50. Clique e veja a convocação

A recomendação é que os candidatos compareçam ao local de prova com antecedência de uma hora e munidos do documento de identidade oficial com foto, de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, em material transparente, e do cartão de convocação para as provas (disponível no site do IBFC, instituição organizadora do certame, no endereço www.ibfc.org.br.



Segundo o edital, é vedado o ingresso de candidato na sala de prova portando arma de fogo ou objetos similares, mesmo que possua o respectivo porte. E o IBFC e o Idam recomendam que os candidatos não levem celulares e aparelhos eletrônicos para o local de prova.

Vagas

O concurso do Idam oferta 227 vagas para os níveis Superior, Médio e Fundamental. Ao todo mais de 144 mil pessoas se inscreveram no processo. Estão sendo ofertadas para nível Fundamental vagas nos cargos de motorista (12), motorista fluvial (5) e cadastro reserva para auxiliar de serviços gerais e vigia.

*Com informações da Assessoria

Leia mais:

Provas do concurso do Idam acontecem neste domingo (31)

Semed convoca 120 professores aprovados em cadastro reserva