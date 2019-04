Aulão de véspera para o concurso do Idam acontece nesse sábado

As matérias ministradas serão Raciocínio Lógico matemático e Língua Portuguesa | Foto: Divulgação

Manaus- Ocorre nesse sábado (06) um grande aulão de véspera para as provas dos cargos de nível fundamental do concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam), que acontecem no domingo (07).



O evento é realizado pelo Curso Preparatório Tô na Lista e terá início às 8h, com término às 16h. As matérias ministradas serão Raciocínio Lógico matemático e Língua Portuguesa

Segundo a coordenação do curso, o evento visa a sanar eventuais dúvidas para a prova, através de resolução de questões com fundamentação teórica, com base em provas anteriores do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

Os ingressos para quem quiser participar do último aulão antes da prova podem ser adquiridos pelo valor de R$ 40 na sede do curso, na Av. Darcy Vargas, 2114 – ao lado da Conde do Pão.

