Conselho Regional de Odontologia prorroga inscrições para concurso

Manaus- As inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Odontologia do Amazonas (CRO-AM), organizado pelo Instituto Quadrix, foram prorrogadas até o próximo quinta-feira (11).

O pagamento da taxa de inscrição pode ser feito até sexta feira (12), por meio de internet bank ou em qualquer agência bancária, bem como nas lotéricas e outros estabelecimentos, obedecendo aos critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários.

As inscrições deverão ser feitas, exclusivamente, no endereço www.quadrix.org.br . O valor da taxa é de R$ 50.

São ofertadas 80 vagas (9 efetivas e 71 de cadastro reserva) para os cargos de Assistente Administrativo, Geral e Assistente Administrativo, Fiscal, ambos de nível médio. Os candidatos convocados serão lotados na cidade de Manaus (AM).

A remuneração é de R$ 1.800 mais benefícios: auxílio-alimentação, no valor de R$ 544,32 por mês; assistência médica e hospitalar; e auxílio-transporte.

A prova objetiva (composta de 120 itens que contemplarão conhecimentos básicos, complementares e específicos) e a prova discursiva, ambas de caráter eliminatório e classificatório, serão aplicadas em 28 de abril, no turno da tarde, com duração de 3 (três) horas.

*Com informações da assessoria

