Alunos do AM podem se inscrever na Olimpíada de Língua Portuguesa

Manaus- O Ministério da Educação (MEC) recebem até o dia 30 de abril as inscrições de professores das redes públicas estaduais e municipais para a 6ª edição da Olimpíada de Língua Portuguesa.

Em 2016, contou com a participação de 62 municípios do Amazonas. Um total de 2.759 professores se inscreveram no concurso, que recebeu 5.013 inscrições. Seis amazonenses, das cidades de Manaus, Eirunepé, Careiro da Várzea, Parintins, Tabatinga, foram finalistas nas categorias Poema (2), Memórias Literárias (2), Crônica (1), Artigo de Opinião (1).

Sob a coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec), a Olimpíada objetiva apoiar os professores da rede pública no aprimoramento das práticas de ensino de leitura e escrita. A partir da metodologia do programa Escrevendo o Futuro, os docentes realizam oficinas de produção de texto com os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio.

Os textos dos alunos abordam o tema “O lugar onde vivo”, um estímulo à reflexão sobre as realidades locais, e concorrem em cinco categorias. A novidade deste ano é a inclusão do gênero textual documentário para estudantes do 1º e 2º anos do Ensino Médio. As demais categorias são poema (5º ano), memórias literárias (6º e 7º), crônica (8º e 9º) e artigo de opinião (3º ano do Ensino Médio). Os professores também participam do concurso por meio do Relato de Prática, no qual registram suas experiências com a realização das oficinas, descrevendo aprendizagens, descobertas, desafios e reflexões. Em 2019, a Olimpíada homenageia a escritora Conceição Evaristo.

Neste ano, há novidades também entre as premiações, que passam a incluir imersão pedagógica internacional para os professores e viagem cultural em território brasileiro para os estudantes. As escolas dos alunos vencedores receberão como prêmio acervo para reforço da biblioteca.

“A Olimpíada confirma a importância da educação na perspectiva do desenvolvimento integral do aluno. Estamos falando da compreensão de todos os conteúdos que se apresentam dentro e fora da escola, por meio da leitura e da escrita. Saber se expressar amplia repertórios e a capacidade de compreensão do mundo, fortalecendo a cidadania”, explica a superintendente do Itaú Social, Angela Dannemann.

Para que professores e alunos participem da Olimpíada, é necessário que a secretaria de educação à qual sua escola é vinculada – municipal ou estadual – faça a inscrição por meio do Portal Escrevendo o Futuro.

Após a realização das oficinas, as escolas terão até o dia 19 de agosto para encaminhar os textos às comissões julgadoras. Para apoiar os professores no desenvolvimento das atividades, o programa disponibiliza material formativo com conteúdos criados para serem incorporados ao planejamento do ano escolar, sem fugir ao cotidiano da sala de aula.

Seleção e premiação

A avaliação dos textos começa pela comissão escolar e será realizada entre 12 e 19 de agosto. Nas etapas municipal e estadual, serão selecionados os 569 estudantes e 443 professores semifinalistas. Em seguida, ocorre a etapa regional, com cinco encontros, um para cada categoria, para a seleção dos 173 alunos e 135 professores finalistas. Ainda nessa fase, serão conhecidos os 20 professores-autores dos melhores Relatos de Prática. Na final, programada para dezembro, serão anunciados os 32 estudantes vencedores nacionais.

As comissões julgadoras são compostas por pais, membros da comunidade, especialistas de universidades, representantes das instituições parceiras, do MEC e do Itaú Social.

A Olimpíada de Língua Portuguesa conta com a parceria da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), da Fundação Roberto Marinho e do Canal Futura.

