Último dia de inscrições para concurso da Marinha 2019 nesta sexta

As inscrições para o concurso público para o Quadro Técnico (QT) e para o Quadro Complementar da Armada e de Fuzileiros Navais (QC-CA-FN) da Marinha do Brasil (MB) encerram dia 12 de abril, nesta sexta-feira. Há novidades no concurso para o QT: o número de vagas para a profissão de Ciências Biológicas subiu para dois, totalizando em 29 vagas. Os rendimentos iniciais chegam a mais de 11 mil.



As inscrições podem ser feitas através do site Ingresso na Marinha ou pessoalmente na Organização Responsável pela Execução Local (OREL), nos dias úteis, das 8h às 16h

A taxa de inscrição para o QT é de R$ 126,00 e para o QC-CA-FN está no valor de R$ 127,00.

Veja os requisitos para os dois concursos

Para o QT, homens e mulheres, brasileiros natos, com menos de 36 anos no dia 1° de janeiro de 2020 e que tenham o ensino superior completo em uma das áreas ofertadas podem se inscrever. Já para o concurso do QC-CA-FN somente homens brasileiros natos podem se candidatar. Os interessados devem ter menos de 29 anos no dia 1° de janeiro de 2020 e ter o nível superior completo em uma das áreas abertas.

Sobre as vagas

Para o Quadro Técnico, estão abertas 29 vagas distribuídas em: Informática (6), Direito (4), Pedagogia (4), Serviço Social (4), Comunicação Social (2), Ciências Biológicas (2), Estatística (2), Segurança do Tráfego Aquaviário (2), Meteorologia (1), Oceanografia (1) e Psicologia (1).

Já para o Quadro Complementar estão abertas três vagas para o Corpo da Armada, sendo dividida entre as concentrações em Eletrônica, Máquinas e Sistemas de Armas

.O número de vagas para Fuzileiros Navais é quatro, divididas entre as áreas de Máquinas, Eletrônica, Educação Física e Sistemas de Armas. No edital, constam as habilitações profissionais de cada concentração da área.

Como são realizados os concursos

Os candidatos para o Quadro Técnico farão prova de Conhecimentos Profissionais com 50 questões e Redação. Os aprovados irão realizar os Eventos Complementares: Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física (corrida e natação), Prova de Títulos, Avaliação Psicológica e Verificação de Documentos.

Para o concurso do QC-CA-FN, os candidatos realizarão prova com 40 questões de Conhecimentos Profissionais, 10 de Inglês e Redação. Os aprovados serão convocados para realizar os Eventos Complementares: Verificação de Dados Biográficos, Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física (corrida e natação), Prova de Títulos, Avaliação Psicológica e Verificação de Documentos.

Após a aprovação em todas as etapas, os candidatos farão o Curso de Formação de Oficiais (CFO) e ao final ocuparão os postos de Segundo Tenente (QCCA/FN) e Primeiro-Tenente (QT), com rendimentos iniciais de R$10.111 e R$11.130, respectivamente, já contando com adicionais.