Confira os concursos mais aguardados para o segundo semestre de 2019

Manaus – A careira pública é um dos caminhos mais seguidos para se alcançar a tão sonhada estabilidade financeira e segurança no mercado de trabalho. Por esse motivo, muitos optam por se dedicar exclusivamente para o universo dos concursos públicos e tentar garantir uma vaga. Professores de cursinhos preparatórios alertam que o segredo é se preparar com antecedência e ter muita disciplina.



O segundo semestre de 2019 vai dar continuidade a série de concursos iniciados no ano passado. Dentre os certames mais aguardados para a segunda metade do ano, estão os do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) e o do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM). A remuneração dos concursos anteriores foi de R$8.936,96 para o cargo de analista do TJAM e R$ 28.947,54 para o TCE.

Para o professor do “Sou Concurseiro e Vou Passar”, Edson Botelho, disciplina e foco são os segredos para conquistar uma vaga na carreira pública.

“A principal dica é ter muita disciplina nos estudos, nos horários e na hora de se organizar, só assim você terá bons resultados nos certames que deseja. Todo concurso tem seu edital e tem seu programa. Se você começar a estudar com antecedência, se baseando nos editais anteriores, quando for divulgado o conteúdo programático do concurso que você espera, você só precisará complementar com o que não foi visto”, afirma o professor que também ministra aulas no Cuca Cursos & Concursos.

Segundo a Associação Nacional de Proteção e Apoio aos Concursos (Anpac), o número de candidatos que investem em concursos públicos cresce 40% ao ano. Não é a toa que as vagas são muito disputadas nas mais diversas esferas, como na área de segurança pública, nos Tribunais e Defensorias. Por isso, comece a se preparar desde já!



Confira a lista que o Em Tempo preparou dos principais concursos para o segundo semestre de 2019:

Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM)

A expectativa é que o edital saia no primeiro semestre de 2019 para apenas dois cargos: assistente judiciário (nível médio) e analista judiciário (nível superior).

Atualmente, o TJAM possui 367 cargos vagos que poderão ser preenchidos por concurso. As remunerações atuais são de R$4.588,34 para Assistente Técnico e R$8.936,96 para Analista.

Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM)

O concurso do TCE-AM tem a estimativa de ofertar pelo menos 200 vagas para nível superior. As remunerações dos concursos anteriores ficaram em R$ 5,5 mil, além dos benefícios.



Polícia Militar

Concurso confirmado com o oferecimento de 681 vagas para cargos de nível superior nas áreas de Oficial Combatente (20 vagas), Oficial de Saúde – Aluno Oficial de Saúde (20 vagas), Cabo Especialista de Músico – Aluno Cabo (20 vagas), Cabo Especialista de Saúde – Aluno Cabo (20 vagas) e Soldado Combatente – Aluno Soldado (601 vagas).

Polícia Civil

Com comissão formada, o concurso tem expectativa de que sejam ofertadas 424 vagas para nível os cargos de nível superior: Auxiliar Perito, Delegado, Escrivão, Investigador, Padioleiro, Perito Criminal, Perito Legista, Perito Odontologista.

Corpo de Bombeiros

O concurso já teve a divulgação das vagas que devem ser ofertadas, de acordo com a publicação. Serão 228 vagas para nível médio e superior.



Agente Penitenciário

Concurso com comissão formada, a expectativa é que o edital saia ainda neste semestre. Serão ofertadas 108 vagas para o cargo de agente penitenciário.

Concursos Nacionais

A nível nacional, a expectativa é que sejam abertas seleções para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Receita Federal, Polícia Federal entre outros. A partir de 1° de junho de 2019, O Ministério da Economia vai adotar novas medidas antes de autorizar novos concursos.

O decreto n°9.739/2019 estabelece que o órgão analisará a evolução do quadro de pessoal, e outros pontos, para liberar ou não novos certames.

Embora haja expectativas destes concursos, devido à falta de pessoal em órgão especializados, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020 não prevê a realização de novos concursos, o que torna suas realizações mais incertas.

INSS

Ainda sem previsão do governo federal para publicação de edital, a expectativa é que até o segundo semestre de 2019 o certame seja aberto. Estão previstas 7.888 vagas para os cargos de técnico, analista e perito.

As remunerações são de R$5.186,79 para nível médio, R$ 7.659,87 para nível superior e para o cargo de perícia a remuneração é de R$12.638,79.

Receita Federal

Sem a confirmação do certame, as inscrições para o concurso da Receita Federal são incertas, porém há grande deficiência de pessoal no órgão. A expectativa é que sejam ofertadas 5 mil vagas para analista e auditor.

Banco Central

Outro órgão com grande déficit de servidores é o Banco Central, que não tem número de vagas definidas. O principal déficit é para os cargos de Técnico e Analista.

O projeto de lei complementar prevê a autonomia da autarquia e está em tramitação no Congresso. Com isso, não será necessária autorização prévia para abrir seleção.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Aguardado concurso público para os cargos efetivos, a previsão é que o edital saia ainda este ano, de acordo com a nova presidente do instituto, Susana Guerra.

O órgão deve oferecer 1.800 vagas efetivas para vagas de Técnicos e Analistas.

