Já fez inscrição para o Bolsa Pós-Graduação? Prazo acaba neste domingo

Manaus - As inscrições para as 10,7 mil bolsas de estudo ofertadas pela Prefeitura de Manaus no processo seletivo do programa Bolsa Pós-Graduação encerram-se às 23h59 do próximo domingo, (5). Voltado para estudantes de baixa renda, o programa oferece bolsas integrais (100%) e parciais de 50% ou 75%.

Os interessados devem realizar a inscrição on-line pelo endereço eletrônico http://portalespi.manaus.am.gov.br , que também dispõe do edital completo.

Para participar, são requisitos: residir em Manaus, possuir diploma de curso superior ou concluir graduação até junho de 2019 (finalista) e ter renda familiar não excedente a 3,5 salários mínimos (por pessoa da família). Não estão aptos a participar candidatos que estejam cursando ou tenham concluído curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu.

Coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), este ano, as chances de ingresso no Bolsa Pós-Graduação foram ampliadas, de acordo com o secretário da Semad, Lucas Bandiera.

“A alteração no valor da renda mínima, que passou de 2,5 para 3,5 salários mínimos, vai permitir que mais pessoas possam ser contempladas com o benefício. A mudança segue uma orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto para qualificar o máximo de pessoas que vivem Manaus", afirma.

Neste processo seletivo, o Programa firmou parceria com as Instituições de Ensino Superior (IES) Boas Novas, Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Estácio, Faculdade Salesiana Dom Bosco (FSDB), Fametro, Fucapi, Instituto Superior de Ensino Leanorte (Isel), Martha Falcão Wyden, Nilton Lins e Santa Teresa, que juntas ofertam 144 cursos em diversas áreas de conhecimento.

