Marinha abre concurso com 79 vagas para Médicos

A Marinha do Brasil abriu, nesta sexta-feira, um novo concurso público que selecionará 79 médicos para o Corpo de Saúde. Há vagas para as áreas de Clínica Médica (34), Cirurgia Geral (17), Anestesiologia (1), Ginecologia e Obstetrícia (7), Pediatria (4), Psiquiatria (9), Radiologia (5) e Ortopedia e Traumatologia (2)

É preciso ter menos de 36 anos em primeiro de janeiro de 2020 para participar. São reservadas a negros 20% das oportunidades. Interessados devem se inscrever, preferencialmente, pelo site do Serviço de Seleção do Pessoal da Marinha www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

Também é possível fazer a inscrição em uma das Organizações Militares da Marinha Responsáveis pela Execução Local (OREL) listadas no edital, publicado no mesmo endereço eletrônico. Nesse caso, o candidato deve comparecer ao local em um dia útil, entre 8h30 e 16h. O prazo para inscrição em qualquer uma das modalidades vai até 20 de maio, e a taxa de participação custa R$ 126.



Do total de vagas, 54 são de âmbito nacional. Outras três são para Salvador, nove são para Natal, cinco para Belém, duas para Rio Grande (RS), duas para Ladário (MS) e quatro para Brasília.

Os aprovados no concurso ingressarão no Corpo de Saúde no posto de primeiro-tenente. A seleção será composta, primeiro, de prova escrita objetiva de conhecimentos específicos da área médica escolhida e redação, de caráter eliminatório e classificatório. Essa etapa está prevista para a segunda quinzena de julho. Haverá ainda verificação de dados biográficos, prova de títulos, verificação de documentos, avaliação psicológica, inspeção de saúde e teste de aptidão física. Dessas, todas as fases são eliminatórias, exceto a prova de títulos, que é classificatória.