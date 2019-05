Prefeitura de Manaus divulga edital do concurso público da Semef

Manaus - Foi divulgado nesta terça-feira (7), no Diário Oficial do Município (DOM), o edital de convocação para as provas do concurso público da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef). As provas objetivas e discursivas serão realizadas somente na cidade de Manaus entre os dias 19 de maio a 2 de junho, nos períodos da manhã e tarde, conforme o cargo pretendido.

De acordo com a publicação, os candidatos inscritos no certame serão informados quanto ao seu local de provas por meio do cartão informativo que será enviado via e-mail pela Fundação Carlos Chagas (FCC). O cartão também será disponibilizado no site da instituição organizadora (www.concursosfcc.com.br).

O candidato deverá imprimir e levar até o seu local de prova o cartão de informação, junto com o seu documento de identidade oficial com foto. O tempo de permanência mínima será de três horas, sob pena de eliminação do certame.

Para dúvidas ou mais informações os candidatos poderão entrar em contato com a FCC, no telefone (11) 3723-4388, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, horário de Brasília.

Confira as datas e os horários das provas de acordo com cada cargo:

19/5 (domingo) – E05 Assistente técnico fazendário

Horário de apresentação: 7h30 (horário local)

Fechamento dos portões: 8h (horário local)

Duração: 4 horas

19/5 (domingo) – A01 Auditor fiscal de tributos municipais

Horário de apresentação: 13h30 (horário local)

Fechamento dos portões: 14h30 (horário local)

Duração: 5 horas

26/5 (domingo) – F06 Assistente técnico de tecnologia da informação da fazenda municipal (programador) e F07 Assistente técnico de tecnologia da informação da fazenda municipal (suporte)

Horário de apresentação: 7h30 (horário local)

Fechamento dos portões: 8h (horário local)

Duração: 3 horas

26/05 (domingo) – C03 Técnico de tecnologia da informação da fazenda municipal e D04 Técnico em web design da fazenda municipal

Horário de apresentação: 13h30 (horário local)

Fechamento dos portões: 14h (horário local)

Duração: 5 horas

02/06 (domingo) – B02 Técnico fazendário

Horário de apresentação: 7h30 (horário local)

Fechamento dos portões: 8h (horário local)

Duração: 5 horas

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Enem 2019 registra mais de um milhão de inscritos no primeiro dia