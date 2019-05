Em Manaus, Inpa e UEA abrem inscrição para seleção de Doutorado

Manaus- O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTIC) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) estão com o processo seletivo aberto para o Curso de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Clima e Ambiente (PPG-Cliamb/Inpa-UEA) interinstitucional. O ingresso será ainda em 2019.

Conforme o Edital, o certame oferece cinco vagas destinadas ao Doutorado em Clima e Ambiente via fluxo contínuo. O limite máximo de vagas estabelecido poderá ser modificado em função da demanda e da qualificação dos candidatos inscritos e da disponibilidade de docentes orientadores.

As inscrições começaram dia (22) de abril e seguem até (1°) de novembro, por meio de formulário de inscrição que devidamente preenchido e assinado deve ser encaminhado em formato digital (pdf) para o e-mail: selecao.cliamb@gmail.com , juntamente com os demais documentos previstos no edital.

A seleção será composta por três etapas eliminatórias: análise curricular, avaliação do anteprojeto e entrevista. Todas essas etapas são coordenadas pela comissão de seleção. Serão chamados para a fase de entrevista apenas os candidatos aprovados nas fases de análise curricular e na avaliação do anteprojeto.

Saiba Mais

O PPG-Cliamb é um programa interinstitucional Inpa/UEA que forma pesquisadores nos níveis de mestrado e doutorado. Desenvolve pesquisas em diversas áreas tratando das questões dos impactos climáticos e ambientais na Amazônia advindos das mudanças de uso da terra na região e das mudanças climáticas globais, de maneira multi e interdisciplinar, na formação e treinamento de recursos humanos.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

