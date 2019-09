Professores lançam primeira editora no AM voltada para concurseiros

Intenção é publicar conteúdos diversos - que podem ser entregues em qualquer município do Amazonas e região | Foto: Divulgação

Com a proposta de uma linguagem inovadora e prática, a editora traz livros com a ideia de conversar com os leitores dentro da experiência de consumo, principalmente, no universo dos concursos públicos no Brasil. O objetivo é proporcionar mais conhecimento e cultura aos que buscam a aprovação. "A ideia para a criação da editora 'Sou Concurseiro e Vou Passar' surgiu no momento em que buscamos materiais atualizados para estudo focados em concursos, mas não encontramos. O primeiro pensamento foi de criar materiais nesse nicho de mercado, e foi o que fizemos. Após finalizar o meu primeiro livro, o 'Seja Foda em Concursos Públicos', procurei algumas editoras e ouvi alguns 'nãos'. A partir daí, ao observarmos essa necessidade, nós fundamos a primeira editora da Região Norte com foco em produtos voltados para esta esfera", relata o diretor e professor do curso preparatório, Fábio Silva.

A intenção é publicar conteúdos diversos - que podem ser entregues em qualquer município do Amazonas e região, mas principalmente livros voltados para a aprendizagem e metodologias empregadas em certames locais e nacionais. Inovar é a palavra de ordem da editora "Sou Concurseiro e Vou Passar".



O professor Fábio relata que as diretrizes da nova editora seguem caminhos que visam atingir o leitor que procura por um conteúdo que o atenda de maneira diferente, além de viabilizar volumes com temáticas escassas no mercado editorial. A primeira obra publicada pela editora foi o livro "Seja Foda em Concursos Públicos", do próprio professor Fábio. "Esta obra primogênita prova para o (a) concurseiro(a) que todos foram feitos para brilhar. É um livro que direciona a otimização do estudo através da análise do perfil DISC; trabalha o poder de suas metas; a organização do plano de estudo; gerenciamento do seu tempo; desamarra de crenças limitantes e traz técnicas de memorização".

Entre as abordagens está o princípio do 80/20, técnica criada pelo economista italiano Vilfredo Pareto, em 1906. O estudioso defendeu que 80% das consequências resultam de 20% das causas. Segundo Fábio, que além de professor é delegado da Polícia Civil, focar na proporção de estudo correta pode trazer resultados extraordinários. "Trabalhamos muito para que a divulgação e o lançamento desse livro fosse um sucesso e tudo o que tem acontecido, desde então, foi surpreendente. Vendemos muito além do que imaginávamos, e para todo o Brasil. A repercussão foi e é tão positiva que só impulsiona e energiza a nossa dedicação ao que executamos para continuar e sempre melhorar nosso trabalho. As editoras que fecharam as portas para nós lá atrás, após o lançamento do primeiro livro, nos procuraram para fazer parcerias. Isso só prova que é preciso amar a causa/proposta/ideia, acreditando em si e perseverando", relembra Fábio.



Controle emocional

A obra também aborda outro ponto fundamental: o controle emocional para enfrentar não somente concursos públicos, mas qualquer obstáculo de vida. Outros sete livros compõem o catálogo da editora, são eles: dois volumes do "Seja Foda em Direito Constitucional" - que são manuais didáticos para àqueles que querem gabaritar toda e qualquer questão desta disciplina; dois volumes do Vade Mecum apostilado - Legislação institucional do Tribunal de Justiça do Amazonas; apostilas de pré e pós-edital do TJAM para assistente técnico judiciário e uma apostila de Geografia do Amazonas para o concurso do mesmo tribunal voltada para todos os cargos.

