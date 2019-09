Candidatos inscritos em concurso do TJAM têm até terça para pagar taxa

Pagamentos para a prova se encerram na próxima terça-feira (10) | Foto: Raphael Alves/Arquivo TJAM

Os candidatos que solicitaram inscrição no concurso público de servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) têm até esta terça-feira (10) para efetuar o pagamento da respectiva taxa de inscrição. Se a opção de pagamento for presencial, direto no caixa, deve ser realizado considerando o horário de expediente bancário. Além das agências bancárias, o boleto pode ser pago, também, em casas lotéricas e nos Correios, obedecidos os critérios estabelecidos nesses correspondentes bancários.

Nos casos de pagamento por via eletrônica (por aplicativo do banco no celular, por exemplo), o importante é que seja efetuado até esta terça, independentemente do horário. O candidato, no entanto, deve ter o cuidado de não agendar o pagamento para data posterior.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos/Cebraspe divulgou na sexta-feira (6), a lista final de candidatos que tiveram os pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição deferidos. A relação pode ser consultada no endereço eletrônico: www.cebraspe.com.br .

O candidato cujo pedido de isenção foi indeferido deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição até esta terça-feira, sob pena de ser automaticamente excluído do concurso público.

Por meio do concurso público, o Judiciário Estadual oferta 160 vagas, sendo 140 para o cargo de Assistente Judiciário (Nível Médio) e 20 vagas para o cargo de Analista Judiciário (Nível Superior).

Para o cargo de Assistente Judiciário, a taxa de inscrição foi fixada em R$ 90,00 e para o cargo de Analista Judiciário, em R$ 150,00.

Concurso público

Com provas previstas para ocorrer no próximo dia 13 de outubro, o concurso público disponibilizará 160 vagas, além da formação de cadastro de reserva.

Conforme edital, as vagas de Analista Judiciário (Nível Superior) são todas para Manaus e das 140 vagas para o cargo de Assistente Judiciário (Nível Médio), 127 foram designadas para atuação na capital e 13 vagas para o interior.

Para o interior, das 13 vagas, 7 foram destinadas para a Sub-Região do Alto Solimões (abrangendo as Comarcas de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Amaturá) e 6 vagas para a Sub-Região do Baixo Amazonas (abrangendo as Comarcas de Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã e Urucará).Aos candidatos inscritos, o Cebraspe disponibilizou dois contatos telefônicos para informações sobre o certame: 0800-722-1125 (de ligação gratuita), (061) 3448-0100, além do e-mail [email protected]