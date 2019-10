Candidatos inscritos no concurso da TJAM podem conferir local de prova

Manaus - A Comissão do Concurso Público para Servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas divulgou nesta sexta-feira (27) o Edital n.º 5, informando que já está disponível a consulta dos locais de provas para os candidatos inscritos no certame, cujas provas objetivas, marcadas para o dia 13 de outubro próximo, acontecerão simultaneamente em Manaus, Parintins e Tabatinga.

A consulta é individual e deve ser feita no site da instituição organizadora do concurso - o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) -, no endereço eletrônico: www.cebraspe.org.br/concursos/tj_am_19_servidor.

No espaço "Acesso a links", o candidato deverá fornecer os dados solicitados (CPF e senha).

O Edital n.º 5 reforça que as provas objetivas para os cargos de nível superior terão duração de quatro horas e serão aplicadas no dia 13/10, às 8h (sempre considerando o horário oficial de Manaus). Já as provas para os cargos de nível médio terão duração de três horas e meia e serão aplicadas, na mesma data, às 15h (também horário de Manaus).

Os candidatos que farão prova em Tabatinga devem ficar atentos à diferença de fuso horário (uma hora a menos em relação à capital).

O curso do TJAM disponibiliza 160 vagas, além da formação de cadastro reserva. As vagas de Analista Judiciário (Nível Superior) são todas para Manaus e das 140 vagas para o cargo de Assistente Judiciário (Nível Médio), 127 foram designadas para atuação na capital e 13 vagas para o interior.

Para o interior, das 13 vagas, 7 foram destinadas à Sub-Região do Alto Solimões (abrangendo as comarcas de Atalaia do Norte, Benjamin Constant, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Amaturá) e 6 vagas para a Sub-Região do Baixo Amazonas (abrangendo as comarcas de Parintins, Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, São Sebastião do Uatumã e Urucará).

Aos candidatos inscritos, o Cebraspe disponibilizou dois contatos telefônicos para informações sobre o certame: 0800-722-1125 (de ligação gratuita), (061) 3448-0100, além do e-mail s [email protected]

*Com informações da Assessoria de Comunicação