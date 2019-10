Aulão gratuito traz dicas, macetes e revisão de conteúdo do Enem

Manaus- A um mês da realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), estudantes de Ensino Médio, candidatos e trainees que se preparam para o exame em Manaus poderão tirar dúvidas, rever conteúdo e pegar dicas de professores especializados durante o Enem Talks que acontece na próxima terça-feira, (8), de 8h às 19h, no Teatro Manauara. As inscrições são gratuitas e vão até este domingo, (6).

Serão mais de 10h de programação interativa que promete agitar estudantes e candidatos ao Enem este ano com dicas, conteúdos diferenciados e macetes para técnicas de estudo das disciplinas.

As provas do exame nacional estão marcadas para os dias (3) e (10) de novembro em todo Brasil e funcionam como porta de entrada em boa parte das faculdades privadas e públicas do País.

Durante manhã e tarde, alunos poderão vivenciar experiências em aulas-shows preparadas especialmente para o evento com a equipe de professores do Pré-Uni Vestibulares e Concursos, parceiro do evento realizado pela Faculdade Martha Falcão Wyden anualmente em Manaus.

As aulas de Física, Química e Biologia ocorrerão no período da manhã; já as de Geografia, Matemática, História Português e Redação serão ministradas à tarde por professores do Pré-Uni Vestibulares e Concursos, um dos mais renomados e com alto índice de aprovação do mercado.

Os interessados em participar podem se inscrever pela internet, por meio do link http://bit.ly/EnemTalks2019 até sexta-feira, 04/10. Ao realizar o cadastro no site, o candidato irá receber um e-mail confirmando a inscrição.

No dia do Enem Talks, os estudantes devem comparecer ao Teatro Manauara com documento de identificação com foto e 1 kg quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados serão doados para instituições de caridade.

