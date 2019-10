Oportunidade: confira o resultado final do concurso da Ufam

A Comissão Permanente de Concursos da Universidade Federal do Amazonas (Compec/Ufam) divulgou, no final da tarde desta quinta-feira, 10, os resultados das seleções do concurso público referentes aos editais 44 e 45/2019.

O edital 44/2019 oferecia 7 vagas para cargos de nível médio de Assistente em Administração, enquanto que o de nível superior ofertava 21 vagas para os cargos de Assistente Social, Médico Veterinário, Enfermeiro, Engenheiro Civil, Bibliotecário/Documentalista e Arqueólogo.

A partir de agora, a Ufam, por meio da Pró-reitoria de Gestão de Pessoas (Progesp), aguardará o repasse formal do resultado para fins de iniciar a convocação à etapa da heteroidentificação dos candidatos autodeclarados negros ou pardos e, em seguida, homologar o resultado.

Veja abaixo os resultados de cada modalidade por Edital:

1. Edital 044/2019 - Nível Médio

1.1 Ampla Concorrência

1.2 Negro

1.3 PCD

1. Edital 045/2019 - Nível Superior

1.1 Ampla Concorrência

1.2 Negro