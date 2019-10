Oportunidade: confira o processo seletivo para estagiários no AM

Manaus - A Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) vai abrir uma nova oportunidade para os acadêmicos de Direito que buscam ganhar experiência na área. A partir da próxima quinta-feira (17) até o próximo dia 11 de novembro, estarão abertas as inscrições para o certame que a PGE-AM, por meio do Centro de Estudo Jurídico (Cejur), promoverá para selecionar estagiários para o preenchimento de 10 (dez) vagas e cadastro reserva, com convocação prevista para janeiro de 2020.

O processo seletivo é voltado para estudantes de Direito do 4° ao 8° período. Os aprovados vão receber bolsa-auxílio de R$ 868,00 e vale-transporte de R$ 167,00. “É uma nova oportunidade que abrimos para acadêmicos de Direito ainda neste ano, porém, com o preenchimento das vagas previsto para ocorrer somente em janeiro de 2020. Esses estudantes vão ter a chance de aprender mais sobre a advocacia pública, pois trabalharão diretamente com os procuradores do Estado”, destacou a coordenadora do Cejur da PGE-AM, procuradora Clara Lindoso e Lima.

Inscrição

As inscrições devem ser realizadas das 9h às 14h, no Cejur, que fica situado no térreo da sede da própria PGE-AM, na rua Emílio Moreira, 1.308, bairro Praça 14 de Janeiro, zona Sul de Manaus. No ato da inscrição, o participante deve trazer uma lata de leite em pó, que será doada a uma entidade filantrópica do estado.

O edital completo pode ser acessado no site da PGE-AM, no endereço eletrônico http://www.pge.am.gov.br/wp-content/uploads/2014/08/EDITAL-3-2019-SELEcaO-DE-ESTAGIaRIO-DE-DIREITO.pdf.

Exame

A prova de seleção tem caráter classificatório e eliminatório, sendo composta por 40 questões objetivas, de múltipla escolha, sendo 16 de Direito Constitucional, 12 de Direito Administrativo e 12 de Direito Processual Civil. A prova objetiva valerá 8,0 pontos (cada acerto equivalerá 0,2) e a redação vai valer 2,0 pontos.

A aplicação da prova será no próximo dia 10 de novembro (domingo), com tempo total de 4 horas. O local do exame, ainda a ser definido, será divulgado no site da PGE ( www.pge.am.gov.br ).



Mais informações podem ser obtidas no Cejur da PGE-AM, por meio do número 3649-3108.