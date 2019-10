UEA oferta vagas para mestrado em Biotecnologia e Recursos Naturais

Manaus- A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) está com as inscrições abertas para dez vagas em ampla concorrência no Mestrado em Biotecnologia e Recursos Naturais da Amazônia (PPGMBT). O curso ocorrerá na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESA/UEA), localizada no bairro Cachoeirinha, Zona Sul.

Os interessados devem preencher o formulário de inscrição oferecido no link anexado abaixo e enviar para o e-mail: [email protected] , junto com os devidos documentos digitalizados até o dia (18) de novembro.

As vagas são destinadas a duas linhas de pesquisa, sendo estas: conservação e uso sustentável da biodiversidade, e bioprospecção, bioprocessos e bioprodutos.

O exame de ingresso é dividido em três etapas. Prova de conhecimentos de área que será realizada no dia (21) de novembro; prova de proficiência em Língua Inglesa, no dia( 22), e análise curricular feita no dia (25) de novembro.





*Com informações da assessoria