Vídeo: UEA aplica provas do Vestibular e SIS no próximo domingo (27)

Manaus- As provas do Vestibular 2019, acesso 2020, da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) serão aplicadas no domingo (27) e na segunda-feira (28). Na terça-feira (29), serão realizadas as provas do Sistema de Ingresso Seriado (SIS). Os cartões de convocação do candidato com o local de provas estão disponíveis no portal da UEA ( www.uea.edu.br ) desde o último dia (4) de outubro, nos links Vestibular e SIS na aba “Locais de Prova”.

Os candidatos devem ficar atentos ao horário de fechamento dos portões (12h50, no horário de Manaus) e levar o documento original de identificação (identidade, carteira de habilitação, passaporte, certificado de reservista, carteira de trabalho, carteiras funcionais expedidas por órgão público). As provas iniciam às 13h (horário de Manaus).

Vagas

Ao todo, serão oferecidas 3.379 vagas em 37 cursos, incluindo 195 para alunos indígenas e 307 para Pessoa com Deficiência (PcD). Para o Vestibular, são oferecidas 1.727 vagas, sendo 1.130 vagas para a capital e 597 vagas para o interior. O SIS dispõe de 1.150 vagas, sendo 752 vagas para a capital e 398 para o interior.

Resultado

A classificação final dos candidatos será divulgada no dia (17) de dezembro, além do Edital de Matrícula Institucional para ingresso no primeiro semestre de 2020.

